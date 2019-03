Gobierno anuncia reforzamiento de combate contra el 'huachicoleo' en Hidalgo

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el plan de combate contra el robo de combustible será reforzado por las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional a partir de este martes en Hidalgo.

López Obrador señaló que las tomas clandestinas de gasolina en esa entidad se incrementaron incluso después de la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, que dejó como saldo 135 muertos en diciembre.

"Hidalgo es el estado con más tomas clandestinas de combustible (...) por eso precisamente hoy se inicia un programa de reforzamiento en Hidalgo por parte de la Marina y el Ejército", apuntó.

Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, indicó en enero que Hidalgo era la entidad con el mayor número de estas tomas en lo que va de 2019, con 164.

Durante la mañana del domingo se registró una nueva fuga de combustible en Tlahuelilpan de más de 10 metros de altura.

A diferencia de lo sucedido en ese mismo lugar dos meses atrás, en esta ocasión no se encontró gente en la zona que estuviera recolectando combustible.

A esto se refirió el Presidente, quien aseguró que los "huachicoleros se están quedando solos en esta actividad ilícita".

"La diferencia ahora es que la gente ya no no acude (a las tomas clandestinas). Los que se dedican a esto ya no tienen base social por el apoyo (de los programas de bienestar) y por hacer caso al llamado que hemos hecho", dijo.