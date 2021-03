Gobernadores de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz se adhieren al Acuerdo por la Democracia de AMLO

Los gobernadores de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz, además de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se adhirieron al Acuerdo por la Democracia convocado por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

“Se va a buscar que el acuerdo sea también con presidentes municipales y, en el caso de la Ciudad de México, con alcaldes”, comentó, al respecto, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital del país.

Anteriormente, ya se habían sumado los gobernadores de Hidalgo y Tlaxcala.

López Obrador presentó el martes pasado una propuesta a los 31 gobernadores y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para garantizar un proceso electoral justo y libre de interferencias de funcionarios públicos.

En los comicios del próximo 6 de junio, 15 estados elegirán a un nuevo gobernador. Además, se renovará la Cámara de Diputados.

“Los exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de 'cuello blanco' para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar a tramposos electorales, a evitar el acarreo y relleno de urnas", dijo.

