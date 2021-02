Gobernador de Tlaxcala, primero en adherirse al acuerdo por la democracia propuesto por AMLO

El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, es el primero en adherirse al Acuerdo Nacional por la Democracia, propuesto el martes por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Los exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de 'cuello blanco' para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar a tramposos electorales, a evitar el acarreo y relleno de urnas", dijo López Obrador esa mañana.

Por su parte, en una carta destinada al titular del Ejecutivo, Mena Rodríguez señala:

"En Tlaxcala, reconocemos el cambio de la realidad democrática en nuestro país a partir de 2018. Comenzó un nuevo régimen político, y con él, una nueva etapa en la historia de México.

El Gobierno del Estado decidió, entonces insertarse en esta transformación trabajando en equipo con el Gobierno federal. Nuestro compromiso con la democracia es absoluto".

El presidente afirmó que las condiciones actuales del país son "inmejorables" para el establecimiento de la democracia pues se cuenta con instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).

Por ello, López Obrador pidió a la jefa de Gobierno y a los gobernadores seguir el ejemplo de Francisco I. Madero.

"Sigamos su ejemplo, cuyo principal aporte se dio en el terreno de la democracia. Nadie se ha preocupado tanto como él por hacer realidad ese ideal, que era la más profunda de sus convicciones", apuntó.

