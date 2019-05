Gobernador de Michoacán implementa nuevo plan de seguridad tras tiroteo en Zamora

MORELIA.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, informó que implementará un nuevo plan de seguridad en el municipio de Zamora, luego de un enfrentamiento que dejó al menos 4 muertos y diez heridos.

La madrugada del domingo, agresores dispararon contra un vehículo policial y luego emboscaron dos veces a los refuerzos que fueron enviados para ayudar, señaló la fiscalía del estado de Michoacán.

La oficina agregó que tres agentes murieron en los ataques en la ciudad de Zamora y, tiempo después, el alcalde Martín Samaguey dijo que un cuarto agente murió por las heridas infligidas en el tiroteo.

"A Michoacán se le respeta y no vamos a permitir que seamos vulnerados; Michoacán es mucha pieza, es mucho más que un puñado de delincuentes", expresó el gobernador del estado.

Ante esto, el gobernador informó que el plan incluye el despliegue de 350 elementos certificados de la Policía Michoacán en Zamora, donde dijo que "con los delincuentes hay cero tolerancia".

En este mismo sentido, Aureoles Conejo envió un mensaje al crimen organizado al señalar que "no nos vamos a intimidar, no nos van a arrinconar y no van a vulnerar a nuestro estado".

Bajo fuertes medidas de seguridad en la plaza principal del municipio de Zamora y ante funcionarios de los tres órdenes de Gobierno, el mandatario estatal hizo el compromiso de no dejar sola a la ciudad de Zamora ni a sus autoridades municipales.

Con información de AP