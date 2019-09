Gobernador de Hidalgo acata 'veto' presidencial contra distribuidoras de medicina

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, afirmó este martes que en la entidad no se contratarán a las empresas abastecedoras de medicamentos que fueron señaladas por el Gobierno federal de mantener monopolios.

“Aquí en Hidalgo tendrá aliados, señor presidente (Andrés Manuel López Obrador). Porque contra este tema, he de decirle que afortunadamente quien cubre el abasto de medicamento en Hidalgo no es ninguna de esas empresas señaladas como monopolistas de este servicio y, además, le anuncio públicamente que me comprometo a no contratar las empresas que el Gobierno federal boletine por corrupción, aquí no las vamos a contratar”, dijo el mandatario estatal durante la visita del presidente al estado.

Lo anterior pese a que dos de dichas empresas (Grupo Fármacos Especializados y Farmacéuticas Maypo) obtuvieron un amparo contra el “veto” presidencial, con lo cual se les permitió participar en la licitación para la distribución de medicamentos del sector salud.

“Para resolver el problema, hay que sumarnos al diagnóstico y a la solución del Gobierno de la República, y hay que evitar que en los estados y en los municipios nos afecte. La corrupción no va a poder si ven que el presidente de México, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales estamos juntos en ello”, sostuvo Fayad.

En abril pasado el presidente López Obrador, dio a conocer un memorándum en donde la Secretaría de Salud vetó a Selecciones Médicas del Centro, Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticas Maypo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), pues concentraban más del 60 por ciento de la venta de medicinas y materiales de curación.

Durante su participación, el titular del Ejecutivo federal arremetió de nueva cuenta contra las empresas señaladas.

“¿Cuánto se compró el año pasado de medicinas y de materiales de curación? Noventa mil millones de pesos y no había medicina, sigue todavía sin haber por completo las medicinas en unidades médicas, en centros de salud, en hospitales, porque en efecto, tres empresas que ni siquiera son fabricantes, no tienen laboratorios, son distribuidoras, tres vendían el 65 por ciento de todo lo que compraba el gobierno de medicinas; es decir, de esos 90 mil millones como 65 mil millones tres empresas nada más. Monopolios”, dijo.

Al respecto, afirmó que lo anterior era posible porque se permitía la corrupción. “Ahora ya no hay esa corrupción. Con esos 90 mil millones nos va a alcanzar para tener todos los medicamentos y que se entreguen de manera gratuita los medicamentos a todo el pueblo de México, va a alcanzar”, señaló.

