Giran orden de aprehensión contra dos acusados de masacre en restaurante de Cuautla

El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, confirmó que se giraron órdenes de aprehensión en contra de dos presuntos responsables de la masacre en el restaurante 'Los Estanques' de Cuautla, en el que murieron seis personas -tres menores de edad-.

“Sí tenemos un avance importante, el día de ayer por la noche se ejecutaron las dos primeras órdenes de aprehensión de dos personas que probablemente participaron en estos hechos de violencia; ya están puestos a disposición del juez de la causa en Cuautla, a estas horas estará la audiencia de control correspondiente, vamos a esperar una vinculación a proceso”, señaló.

Las pruebas que aportó la FGE, dijo, se prevé sean las suficientes para que el juez determine la vinculación a proceso, tales como testimoniales de personas que estuvieron en el lugar.

Comentó que no se cuenta con informes de la existencia de cámaras de vigilancia de la Comisión Estatal de Seguridad en el establecimiento.

“Nos cuesta mucho trabajo obtener las declaraciones de los testigos, como en todos los casos, en contra de los probables responsables porque la sociedad tiene miedo, debemos trabajar en la cultura de la denuncia. Hacemos un llamado para que tengan confianza en las autoridades”, explicó Carmona Gándara.

Ayer, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortíz Guarneros, reveló que en el restaurante presuntamente se encontraba un líder de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), apodado 'El Ray'. Se presume que 'El Ray' era el blanco de al menos ocho sujetos que llegaron a bordo de dos vehículos, una Suburban y un Sentra, y quienes comenzaron la agresión.

Al respecto, Carmona Gándara señaló que, si bien, dicha información proporcionada por la CES está bajo investigación, aún no se puede determinar si el presunto cabecilla se encontraba con las dos familias que fueron atacadas durante el tiroteo o si se trató de un grupo antagónico conformado por más de dos personas, así como tampoco se puede determinar si el sujeto resultó herido.

“Es lo que estamos definiendo, porque no nada más el número de personas que intervienen, sino también la identidad de éstas, pero no vamos a criminalizar a nadie y por respeto al debido proceso no vamos adelantar más, pero no nos es ajeno que este tema pudiera estar derivado de delincuencia organizada”, explicó el fiscal.

Antes negó que se esté incriminando a las víctimas de la matanza, de los que se encuentran dos médicos, como lo señaló la Asociación de Médicos del Estado.

No obstante, dejó claro que el Ministerio Público sí va a requerir los expedientes médicos de los pacientes atendidos en clínicas de Cuautla, el sábado, especialmente los heridos por arma de fuego y porque así lo marca el artículo 21 de la constitución.

Esta tarde, se confirmó el fallecimiento de una sexta víctima de la balacera, una mujer de 54 años que se encontraba entre los 10 lesionados de la agresión.