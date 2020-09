Gibrán Ramírez va oficialmente por dirigencia de Morena

Gibrán Ramírez Reyes se registró oficialmente este martes ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidato para la presidencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El politólogo compartió a través de su cuenta de Twitter una fotografía en la que aparece, junto a otras personas que lo acompañaron, fuera de las instalaciones del INE.

"No me acompañaron senadores, diputados ni presidentes municipales. Me acompañaron la militancia y las bases obradoristas. ¡Esta candidatura es del pueblo!", aseguró Ramírez.

Presenté oficialmente mi solicitud de inscripción de candidatura para la presidencia de Morena ante el @INEMexico



No me acompañaron senadores, diputados ni presidentes municipales. Me acompañaron la militancia y las bases obradoristas.



¡Esta candidatura es del pueblo! pic.twitter.com/XTpt1WAj1C — Gibrán Ramírez Reyes???? (@gibranrr) September 8, 2020

Porfirio Muñoz Ledo hizo lo propio también este martes para contender en el mismo puesto. El político se encontró en el lugar a Citlalli Hernández, quien buscará posicionarse en la Secretaría General del partido.

El lunes, Mario Delgado se registró ante el INE para subirse a la contienda por la dirigencia del partido.

Te recomendamos:

Mario Delgado se registra ante el INE para competir por dirigencia de Morena

Porfirio Muñoz Ledo se registra ante el INE como candidato a la dirigencia de Morena