Genaro García Luna volverá a la cárcel tras no lograr acuerdo sobre fianza: NYT

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fue enviado nuevamente a la cárcel luego de que en su audiencia en Nueva York de este jueves no se llegara a un acuerdo para cubrir una fianza que le permitiera continuar su proceso en libertad, de acuerdo con el New York Times.

El martes, el abogado del exsecretario de Seguridad Pública pidió a un juez que deje en libertad al exfuncionario bajo una garantía de un millón de dólares que en parte representa el valor de propiedades que tiene.

El abogado César de Castro afirmó en una carta disponible en el sistema electrónico de la corte que García Luna debería poder esperar su juicio en libertad en lugar de estar en prisión, donde lleva casi tres meses.

El abogado también argumentó que la garantía de un millón de dólares va firmada por tres individuos y un garante y que queda asegurada con propiedades de García Luna valoradas en un total de 1.2 millones de dólares.

No obstante, durante la audiencia de este día, los fiscales dijeron que dos de las personas no querían firmar la fianza, mientras que una tercera persona, que señalaron que es un antiguo empleado de García Luna, afirmó que no contaba con los ingresos propios suficientes para cubrir el bono, según el medio estadounidense.

Ahora su abogado tendrá que presentar un nuevo paquete de fianza.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública desde finales de 2006 a 2012 bajo el gobierno del expresidente Felipe Calderón, está acusado en Nueva York de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.

Se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cártel de Joaquín 'El Chapo' Guzmán a cambio de permitir que este traficara cocaína a sus anchas.

Con información de AP.