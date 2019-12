García Luna tiene que responder si tiene cuentas pendientes con la justicia: Monreal

Si Genaro García Luna tiene cuentas pendientes con la justicia, tiene que responder a ellas, consideró este martes el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila.

Acusado de recibir sobornos del narcotráfico y falso testimonio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón fue detenido en Texas.

Ante ello, el líder de la bancada mayoritaria de Morena lamentó que México no actuara antes contra García Luna y se mantuviera en la impunidad.

“Voy a esperar más información porque obviamente no me alegra que las personas estén en estos procesos, pero si tiene cuentas pendientes con la justicia, tiene que responder a ellas. Me temo que será un proceso largo; cuando la justicia de Estados Unidos actúa tiene elementos muy claros", aseguró.

“Nos da tristeza porque debería ser México el que actuara en todos esos casos, que se mantuvieron muchos de ellos en la impunidad y en la complicidad”, aseveró.

El senador Mauricio Kuri, coordinador de la bancada del PAN, se manifestó a favor de investigar ya sea el caso de un robo de un libro, como casos de corrupción de exfuncionarios.

“Habrá que ver de qué se trata y, por supuesto, que se investigue, que se vaya a juicio y que sea un juicio justo y que se determine la responsabilidad de cada quién, en ese y en todos los casos. El que roba poco o el que roba mucho, si hay un tema que investigar, adelante, tanto sea un embajador en Argentina o una persona por corrupción”, expresó.

Por otra parte, se le cuestionó al coordinador de la bancada del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, si cuando era exsecretario de Gobernación tenía algún indicio o conocimiento de que García Luna fuera investigado.

"Nunca tuve un elemento para poder hablar al respecto de que estuviera con alguna situación al margen de la ley, nunca; si no, por supuesto no lo hubiera ni ocultado ni dejado de señalar", afirmó.

“Necesitamos conocer un poco más. Él incluso sé que vivía por allá, y entonces la verdad a mí me resulta extraño. No tengo más información que la que se ha conocido por los medios de comunicación. No sé exactamente las imputaciones, la razón de su detención. Hay que esperar y poder entonces dar una opinión al respecto”, agregó el exgobernador de Hidalgo.