García Cabeza de Vaca tiene derecho a manifestarse, pero nosotros no tenemos doble discurso: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este jueves que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tiene la libertad para expresarse ante las acusaciones en su contra, pero que su Gobierno no es igual a los anteriores.

"Tiene todo el derecho de manifestarse, de denunciar, es parte de su libertad. Nada más decir que nosotros no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas, la doctrina verdadera y a lo mejor la única de nuestros opositores, sobre todo de los conservadores, es la hipocresía, dicen una cosa y hacen otra, eso es la característica principal en todo", comentó.

El martes, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador por la probable comisión de delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

En respuesta, García Cabeza de Vaca afirmó que "Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello".

El gobernador de Tamaulipas también aseguró que las denuncias en su contra son producto de una persecución política desde Palacio Nacional. Y consideró que el Gobierno federal podría estar molesto por "la exhibida que le dimos a la CFE, por presentar un documento apócrifo del Gobierno del estado".

Sobre los señalamientos del gobernador de Tamaulipas, el fiscal general Alejandro Gertz Manero declaró el miércoles que no existe una venganza política, y recordó que el juicio será público ante el Congreso con las pruebas con las que fue denunciado.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), rechazó que haya tinte electoral en la investigación contra García Cabeza de Vaca.

Te recomendamos

PERFIL: ¿Quién es Francisco García Cabeza de Vaca?

Cabeza de Vaca acusó desde agosto que denuncia en su contra salió de un dirigente de Morena