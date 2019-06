Garantizan justicia definitiva en ABC

Tras una reunión de casi tres horas entre familiares de las niñas y niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, el gobierno federal garantizó “justicia definitiva”.

No obstante, media hora antes de que concluyera, Martha Lemas Campuzano, madre de Santiago de Jesús, una de las víctimas abandonó la reunión, pues no le permitieron hablar. “Decidí salirme por respeto a mi libertad de expresión. Antes del encuentro me quisieron quitar el celular y no lo permití”, señaló.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, indicó que en el caso “se ha encontrado negligencia, corrupción y una falta de calidad humana”.

El abogado de los familiares, Miguel Nava, dijo que el Poder Judicial tiene una deuda con las víctimas, pues “es inaudito que a 10 años no haya un responsable”.