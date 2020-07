Ganar miles de dólares diseñando un retrete para la NASA y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este lunes tenemos para ti información sobre un concurso que lanzó la NASA para encontrar ideas frescas de diseños de retretes para astronautas que irán a la Luna, el hallazgo de un fósil de un dinosaurio que cabría en tu bolsa y más.

NASA

Ayuda a la NASA a diseñar un retrete espacial... el premio es de 35,000 dólares

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) está trabajando para volver a la Luna en 2024, por lo que ahora lanzó un concurso para encontrar mejores diseños de baños espaciales.

Los astronautas que viven a bordo de la Estación Espacial Internacional ya usan un inodoro diseñado para misiones de larga duración en microgravedad. Pero, los astronautas que explorarán la Luna necesitarán un inodoro más pequeño, más ligero y más simple dentro de su módulo de aterrizaje lunar.

La NASA señala que los conceptos de diseño deben permitir a los astronautas orinar y defecar tanto en la gravedad lunar como en la microgravedad.

“El Desafío Lunar Loo busca conceptos de diseño novedosos para inodoros compactos de baja masa que pueden reducir la masa del inodoro actual en más de la mitad”, apunta la agencia.

El concurso está abierto a la comunidad global y puede aplicar cualquier persona mayor de 18 años que participe individualmente o en equipo. También está la categoría Junior Challenge para menores de 18 años que participe individualmente o en equipo. Y una más para menores de 12 años, quienes deberán tener un padre o tutor para registrarse en su nombre.

El Lunar Loo Challenge tiene un premio total de 35 mil dólares que se compartirá entre los tres mejores diseños.

Museo Americano de Historia Natural

Este es Kongonaphon Kely, el dinosaurio más pequeño que un celular

Conozcan a Kongonaphon kely, un diminuto antecesor de los dinosaurios que era más pequeño que un teléfono celular.

La criatura medía poco menos de 10 centímetros de altura , según un estudio publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Algunas de estas cosas habrían sido animales bastante lindos”, dijo el autor principal del estudio Christian Kammerer, paleontológo investigador en el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte. “Probablemente habría sido una gran mascota”.

Desde luego, no había humanos en la época en que el Kongonaphon corría libremente, saltando con sus poderosas patas traseras y alimentándose de insectos, señaló Kammerer. El nombre de la especie significa pequeño asesino de insectos.

Los fósiles, desenterrados en Madagascar, tienen alrededor de 237 millones de años. Los científicos determinaron que el pequeñín era un adulto debido a los aros de crecimiento en sus huesos, indicó Kammerer.

AP

Mona Lisa 'vuelve al trabajo' con la reapertura del Museo del Louvre

El Museo del Louvre de París, que aloja el retrato más famoso del mundo, reabrió este lunes tras cuatro meses de cuarentena por el COVID-19.

Las mascarillas serán obligatorias y el número de visitantes será limitado y con reservas obligatorias.

Entre los turistas que regresaban a las salas estaba Zino Vandenbeaghen, que viajó desde Bélgica para disfrutar del espacio libre en el Louvre y el Palacio de Versalles.

En torno al 70 por ciento del enorme museo -45 mil metros cuadrados de superficie, o el equivalente a 230 canchas de tenis-, con 30 mil de las valiosas obras del centro, volvía a ser accesible para un público que se vio privado de arte durante el confinamiento.

Los estadounidenses aún no pueden viajar a la Unión Europea, que está reabriendo sus fronteras de forma gradual. El Louvre confiaba en que la reapertura atrajera visitantes más cercanos, incluidos los de la región de París, aunque se preparaba para un descenso de la asistencia.

Martínez dijo que el museo esperaba apenas 7 mil visitantes el día de la reapertura. Antes de la pandemia, hasta 50 mil personas entraban en el Louvre en los días más atareados.

AP

Patrick Mahomes, el 'jefe' de los Jefes, acuerda renovación por 10 años

Los Jefes de Kansas City querían estar seguros de conservar al Jugador Más Valioso del pasado Super Bowl, Patrick Mahomes, por el mayor tiempo posible.

Ahora lo tienen bajo contrato hasta 2031 en lo que el presidente del equipo Clark Hunt describió como un “momento significativo”.

Los Jefes tenían al Jugador Más Valioso de la temporada 2018 bajo contrato por otras dos temporadas, pero eso no era suficiente.

ESPN.com reportó que el acuerdo es por 450 millones de dólares con 140 millones garantizados por lesión.

Los Jefes ejercieron en abril la opción de quinto año en el contrato de novato de Mahomes, quien tenía programado un ingreso de 825 mil dólares en su último año del pacto, con lo que tenían asegurados sus servicios al menos hasta 2021. Con esta extensión, Mahomes permanecerá en Kansas City hasta concluir la campaña de 2031.

Así se ve el cometa NEOWISE desde la Estación Espacial Internacional

El mes de julio nos permitirá el avistamiento del cometa C/2020 F3, conocido como NEOWISE (nombre el telescopio que lo descubrió). En algunas partes de la Tierra se podrá ver a simple vista a partir del día 15 y en otras incluso ya puede ser observado por poco tiempo antes del amanecer.

Puedas verlo o no desde donde te encuentres, algo es seguro: hay un lugar que tiene la mejor vista... y ese es el espacio exterior.

Astronautas que se encuentran la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) tienen la oportunidad de diario de ver la Tierra desde todo lo alto y otros objetos más, como el cometa NEOWISE.

Uno de los astronautas en la ISS que compartió sus fotografías fue Bob Behnken, de la NASA. Behnken se refirió al cometa como los "fuegos artificiales reales".