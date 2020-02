Funcionarias tienen 'libertad plena' para participar en #UnDíaSinNosotras, dice López Obrador

Las trabajadoras del Gobierno federal tienen la "libertad plena" de participar en el paro nacional propuesto para el próximo 9 de marzo por agrupaciones feministas.

"No hay censura, hay libertades plenas para trabajadoras del Gobierno, nada de que como era antes, en los tiempos del neoliberalismo de que 'si te manifiestas, te descuento el día', 'si protestas, te ceso, te castigo' (...) La que quiera participar lo puede hacer, la que decida no ir a trabajar, no habrá ninguna represalia", aseguró en su 'mañanera' dada este viernes desde Baja California Sur.

Agrupaciones feministas lanzaron #UnDíaSinNosotras, una convocatoria para realizar un paro nacional de mujeres en protesta por los feminicidios en el país.

Bajo el lema 'El nueve ninguna se mueve', las mujeres piden no realizar actividades escolares y laborales, así como no comprar ningún producto el día 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer.

Al respecto, el mandatario defendió la libertad de expresión de los colectivos feministas, pero advirtió que "está claro que la derecha está metida" en el movimiento.

"Así como hay mujeres que por convicción y de manera libre protestan y lo van a seguir haciendo, también hay oportunistas (...) No hay que dejarse manipular, hay que tener cuidado porque la derecha es muy hipócrita", puntualizó.

En este mes se han registrado manifestaciones por los feminicidios de Ingrid Escamilla y la niña Fátima, ambos ocurridos en la Ciudad de México, y por los asesinatos de mujeres que ocurren en el país. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron mil 6 feminicidios durante 2019.

El 14 de febrero, colectivos feministas llevaron sus protestas a Palacio Nacional, donde pintaron sus mensajes en las paredes y puertas del inmueble.