‘Fue un error, nadie me ha presionado’, dice titular de la Auditoría sobre el costo de cancelar el NAIM

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, indicó en La Silla Roja que nadie lo presionó y que el cambio realizado a las cifras del sobrecosto del aeropuerto de Texcoco fue una corrección que realizó la propia institución.

"Fue un error, obviamente tendrá que pagarse por ese error, pero fundamentalmente por eso reparamos en quienes lo cometieron, para meter al área de cumplimiento para revisar la estimación y el cálculo, y obviamente encontramos fallas y las vamos a señalar comparando los métodos de cálculo en ambos casos y consideran las observaciones del propio organismo aeroportuario", indicó Colmenares Páramo.

"No por supuesto que no (recibió ninguna llamada del Gobierno para rectificar los datos). Nuestra reacción fue inmediata, cuando el presidente lo dijo 'vamos a revisar. No recibí llamada de nadie...ni de la Cámara de Diputados, ni de la presidencia de la República, ni de nadie, fue un trabajo interno de conciencias si cometimos un error, una página, pues tenemos que corregirlo y señalar que no está bien, pero no, nadie me ha presionado", detalló.

En la tercera entrega de la fiscalización a la Cuenta Pública de 2019, la ASF señaló que el costo por cancelar NAIM, mejor conocido como el aeropuerto en Texcoco, superó los 331 mil millones de pesos, una cifra 232 por ciento más elevada que la planteada por el gobierno, quien aseguró que la suspensión le costó al erario 100 mil millones de pesos.

Los 331 mil 996 millones de pesos representa una cantidad que le permitiría al gobierno construir cuatro aeropuertos como el de Santa Lucía, que significará una inversión de 82 mil 136 millones de pesos.

Después de los reclamos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que la Auditoría exageró en su evaluación sobre la cancelación del NAIM en Texcoco, esta se retractó e indicó que hubo un error metodológico en el cálculo de dicha suspensión.

Colmenares Páramo detalló que en cuanto el presidente indicó que tenía otros datos sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la misma Auditoría inició con la corrección.

"Cuando sale el presidente y menciona que está mal, inmediatamente nosotrosempezamos a revisar, casi antes de que terminara la conferencia (del presidente) y sí encontramos con otras áreas, las de cuplimiento financiero, que efectivamente había discrepancia con lo que traíamos en cumplimiento financiero y lo que traíamos en desempeño y fue que nos pusimos a trabajar en el mismo", detalló.

Negó que debido a este error las otras auditorías de la ASF deban ponerse en duda.

