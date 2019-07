Frente Petrolero Nacional amplia denuncia contra Romero Deschamps y exigen que comparezca

Empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), pertenecientes al Frente Nacional Petrolero, acudieron este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR) a aportar pruebas contra Carlos Romero Deschamps, dentro de la denuncia que en febrero pasado iniciaron en su contra por fraude y administración fraudulenta.

“No puedo mencionar que tipo de pruebas se presentaron, pero le pedimos a la Fiscalía y a la Auditoria de la Federación que nos aclare dónde está el dinero que le ha entregado Pemex a Romero Deschamps con base en la cláusula 251. Es una cantidad exuberante. No es posible que este señor no aclara el destino de 2 mil 265 millones que obtuvo durante 24 años que ha estado ilegalmente al frente del sindicato”, dijo Sergio Carlos Morales Quintana.

En entrevista afuera de la FGR, Morales Quintana aseguró que el objetivo es que Romero Deschamps comparezca ante la Fiscalía para que explique el uso que le dio al dinero que en promedio anual es de 94 millones de pesos.

“Acabo de declarar como va a continuar el proceso para que Romero Deschamps explique lo que se le está solicitando con forme a derecho y legalmente. Lo que sigue es que lo llamen a declarar”, comentó.

Explicó que el contrato colectivo de trabajo de los trabajadores petroleros se mantendrá como el de 2017, simplemente actualizando alguna cifra del aumento salarial, y negó que Carlos Romero Deschamps esté negociando el contrato.

“Él no tiene representatividad en ninguna sección y mucho menos en el sector petrolero. No es representante y no es dirigente sindical, no puede negociar él, nosotros debemos tener a los representantes legales”, agregó.

Morales Quintana, quien dirige una organización denominada Frente Nacional Petrolero, denunció amenazas contra algunos de sus compañeros que han apoyado las denuncias contra Romero Deschamps “por ser disidentes”.

No obstante, llamó a sus compañeros a no claudicar en su movimiento porque el compromiso es mejorar la productividad de Pemex y mantener los cambios en el sindicato. “El compromiso es con los trabajadores y pueblo de México”., aseveró.