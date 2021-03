Fiscalía General continúa sin ejercer órdenes de aprehensión contra Tarek Abdalá

XALAPA, Veracruz.- La Fiscalía General de la República (FGR) continúa sin ejercer órdenes de aprehensión, de extradición o ficha roja a la Interpol, en contra del extesorero del Gobierno de Veracruz entre el 2012 y el 2015, Antonio Tarek Abdalá Saad, en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.

Tarek Abdalá Saad es señalado por autoridades federales y veracruzanas, como parte del grupo que ocasionó el multimillonario daño patrimonial de más de 63 mil 500 millones de pesos al erario de Veracruz y por el que el exmandatario Javier Duarte de Ochoa fue condenado a nueve años de prisión en 2018.

En total existen 45 carpetas de investigación en contra de Tarek Abdalá Saad y otros implicados, por el desvió de más de 5 mil millones de pesos, las cuales fueron archivadas en cuanto solicitó ser Testigo de Criterio para la entonces PGR por dar información que inculpara a Javier Duarte y otros funcionarios.

A pesar de ser “Testigo de Criterio de la FGR”, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), inició una causa penal en contra de Tarek Abdalá, Arnulfo García, José Francisco Díaz, Carolina Estrada y solicitó dos órdenes de aprehensión en su contra.

Los procesos penales son el 36/2017 y el 255/2018, iniciados en el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Xalapa, Veracruz, mismos por los cuales Tarek Abdalá solicitó el 9 de marzo del 2020 un juicio de amparo para evitar su detención, que le haría ser juzgado en los tribunales estatales.

El 6 de septiembre del año 2018, la Juez de Control y Enjuiciamiento, Mónica Segovia Jacome, decretó orden de aprehensión en contra de Tarek Abdalá y Arnulfo García, José Francisco Díaz y Carolina Estrada, por abuso de autoridad e incumplimiento de un deber cometido en agravio del Servicio Público.

Tarek Abdalá fue Diputado Federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del 1 de septiembre del 2015 al 31 de agosto del 2018, por lo que fue protegido por su fuero constitucional.

El 11 de marzo del 2020 el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo de Materia Penal en la Ciudad de México, concedió la suspensión provisional de las órdenes de aprehensión en contra de Tarek Abdalá.

Una condición para que se le otorgara el amparo y no se le revocara, fue que compareciera en un plazo no mayor de tres días ante la autoridad ordenadora para responder por los cargos de coalición que se le atribuyen, pero no se presentó a los juzgados.

Al no presentarse en el plazo condicionado, la suspensión definitiva concedida (amparo) fue revocada, por lo que desde marzo del año 2020 Tarek Abdalá Saad, es prófugo de la justicia veracruzana, aunque la FGR sigue sin ejecutar las órdenes de aprehensión y es posible que ni siquiera lo esté buscando de acuerdo a consultas realizadas a personal de la Secretaría de Relaciones (SRE) en México.

Se sospecha que Tarek Abdalá se encuentra prófugo de la justicia mexicana en Estados Unidos, de acuerdo con fuentes del Instituto Nacional de Migración (INM), pero no se tiene conocimiento de que la FGR haya solicitado orden de extradición a las autoridades norteamericanas, pues Abdalá Saad cuenga con la doble nacionalidad.

