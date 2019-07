Fiscalía Anticorrupción en Morelos va contra dirigente del PRI en Quintana Roo

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en Morelos investiga al actual dirigente del PRI en Quintana Roo, Francisco Moreno Merino, quien está señalado por los diputados de la LIV Legislatura por desvíos de recursos en el Congreso de Morelos, mientras fungió como diputado local y presidente de la mesa directiva durante el periodo de la LIII Legislatura de 2015 a 2018.

“No les puedo dar a conocer en su totalidad lo que se está investigando, pero sí les puede decir que no está excluido nadie de la anterior legislatura, existen varios exdiputados que son investigados; en cuanto a los anteriores presidentes de la mesa directiva (Francisco Moreno) de igual manera. Una vez que se encuentren integradas las carpetas, se habrán de someter a consideración de un juez”, explicó el fiscal Juan Salazar Núñez.

Francisco Moreno Merino, quien pertenece al PRI, estuvo al frente de la Mesa Directiva en la LIII Legislatura y actualmente está al frente de dicho instituto político en Quintana Roo, es investigado a la par de las exdiputadas Hortencia Figueroa y Beatriz Vicera Alatriste del PRD, dicha legislatura fue criticada por supuestamente aprobar diversas reformas a modo al exgobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido.

“Sí existe otro diputado (Moreno Merino) a quien se señala también por el hecho de no haber enterado al instituto de crédito, las aportaciones a los trabajadores”, abundó.

Moreno Merino enfrentan acusaciones por la omisión de pagos de las cuotas de los trabajadores al Instituto de Crédito aún y cuando a los empleados se les descontó vía nómina durante los tres años, así como las del IMSS y el SAT; además por la venta irregular de 30 automóviles que pertenecían al Poder Legislativo cuyos recursos no fueron ingresados a las arcas del Congreso.

Moreno Merino tiene amplia trayectoria en las filas del tricolor. Tras concluir la LIII Legislatura, se trasladó a Quintana Roo. También fungió como delegado de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Morelos y diputado federal.

En este último cargo donde fue criticado por diversas organizaciones feministas por emitir comentarios misóginos en su paso por la Cámara de Diputados en 2012, ello también provocó que dicha fuerza política le retirara la dirigencia de su bancada en San Lázaro y la candidatura al Senado.

Siguen investigaciones

Hace unos días, una jueza de control determinó la vinculación a proceso a la exdiputada del PRD, Hortencia Figueroa por el presunto desvío de recursos por el orden de los 23 millones de pesos.

Debido a ello, y a solicitud del Ministerio Público, se le impusieron las medidas cautelares tales como: no acudir al Congreso de Morelos ni al Instituto de Crédito, así como no acercarse a los diputados denunciantes y a quienes aparecen como testigos en la investigación.

Salazar añadió que en el caso de Beatriz Vicera, exdiputada declarada como 'sustraída de la acción de la justicia', es decir, como prófuga y acusada por peculado y desvío de recursos, continúa con ficha roja ante la Interpol y alerta migratoria, pese a que la imputada tramitó una suspensión y además lo anunció en una rueda de prensa, a la que acudió con tanque de oxígeno y manifestó encontrarse en “grave estado de salud”.

“La exdiputada Beatriz 'N' tendrá que presentarse ante el juez que giró la orden de aprehensión. La suspensión que tiene es provisional, esperemos el resultado, de alguna manera tendrá que responder. Se dio trámite ante la FGR de la solicitud de ficha roja, la suspensión que se le concedió no nos impide haberlo hecho. Están las constancias de que no se presentó, no ha podido presentarse a las audiencias, pero sí se presentó a una conferencia (de prensa) lo cual hicimos saber al juez por tanto tendrá que valorarse eso”, concluyó.