Fiscales y procuradores del país dan espaldarazo a FGR por caso Cienfuegos

Los 32 fiscales y procuradores del país, así como el fiscal justicia militar, todos agrupados en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), dieron su espaldarazo a Alejandro Gertz, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y su decisión de exculpar al general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Defensa Nacional, de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

En un escrito difundido este miércoles, los titulares de las 29 Fiscalías estatales, 3 Procuradurías locales y el titular de la Fiscalía de Justicia Militar se solidarizaron con Gertz ante las críticas recibidas por la exoneración del general.

Dijeron que cuestionar la actuación de las instituciones públicas es válido, pero hacerlo fuera del ámbito legal, mediatizar o politizar sus determinaciones de acuerdo al sujeto beneficiado o perjudicado por ella, no abona en nada al necesario fortalecimiento del ministerio público.

“Manifestamos nuestra confianza en que todas las determinaciones que se adoptan en la investigación a cargo de la FGR se hacen bajo los principios de objetividad y legalidad, y de conformidad con los principios constitucionales contemplados en nuestra Carta Magna”, dijeron.

Agregaron que todas las determinaciones adoptadas por el ministerio público en uso de sus facultades, están sujetas a diversos recursos jurídicos procesales que la misma legislación establece como medio de control y que mediante esas vías debe resolverse lo conducente.

“Las instituciones de procuración de justicia estamos conscientes de que la sociedad demanda cada vez mayor eficacia y mejores resultados, por ello trabajamos intensamente para que todas las investigaciones que tenemos a cargo cumplan con los estándares que exige la ley”, destacaron.

En un escrito firmado por Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal general de Oaxaca y vocero de la CNPJ, los fiscales y procuradores refirieron que en México las leyes se aplican sin distinción y bajo el principio de igualdad, por lo que todas las personas gozan de los mismos derechos y garantías.

Además, advirtieron que la ley contempla medidas de impugnación que se pueden hacer valer cuando exista inconformidad con las resoluciones que dicta el ministerio público.

Estimaron que toda aseveración relacionada con una determinación del ministerio público se debe fundamentarse y sostenerse con argumentos y con el conocimiento pleno de los registros que obran en las carpetas de investigación, dejando atrás las especulaciones o suposiciones.

Por ello, pidieron a la ciudadanía tener confianza de que las determinaciones del ministerio público se dictan siguiendo estrictamente lo que marca la ley, lo que implica que se procure justicia acusando al culpable, pero también, no haciéndolo contra quien no lo es o en contra de quien no hay datos de prueba suficiente para sostener una imputación.

El general Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos el 15 de octubre de 2020 y presentado ante una Corte de Nueva York, acusado de cinco cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

No obstante, el Departamento de Justicia estadounidense, alegando razones diplomáticas, retiró los cargos, repatrió a Cienfuegos a México para que fuera investigado y sancionado con base en las leyes mexicanas.

Tras 59 días de investigación en su contra en México, Cienfuegos fue exculpado de los delitos que se le imputaron pues la FGR consideró que las pruebas aportadas por Estados Unidos fueron insuficientes para someterlo a proceso.

Nota relacionada:

Se nos está ninguneando, no somos colonia: AMLO sobre investigación de EU a general Cienfuegos