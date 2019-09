Al menos 17 muertos en jornada violenta en Morelos

Al menos 17 personas muertas es el saldo que dejó un fin de semana violento en Morelos en el que se han registrado balaceras de manera consecutiva.

Los hechos han ocurrido en comercios, bares y principales avenidas de Cuernavaca, Jiutepec y la zona sur de la entidad.

La madrugada de este domingo se perpetró una balacera en el centro nocturno ‘Amazonas’, el cual se encuentra sobre Boulevard Cuauhnáhuac, en la colonia Tarianes en el municipio de Jiutepec. En el lugar sujetos armados dispararon hasta en 40 ocasiones en contra de tres personas que estaban en la entrada.

Alrededor de las 2:00 horas de este domingo, dos hombres fueron agredidos a balazos en una taquería con razón social ‘Orientales’, en el tramo de la carretera Jojutla-Alpuyeca, las víctimas fueron identificadas como Luis Ángel 'N' de 19 años y Alejandro 'N' de 71, este último perdió la vida en el Hospital General de Jojutla.

También en la comunidad de Santa Rosa 30, en el municipio de Tlaltizapán, una persona del sexo masculino fue asesinado con arma de fuego.

Horas antes, en la colonia Zodiaco de la capital morelense, se reportó una balacera en contra de dos hombres que iban a bordo de un vehículo Nissan Tsuru color blanco, sobre la calle 32, uno de ellos murió al interior del auto, el otro al llegar al hospital.

Por otra parte, en la colonia Progreso, se registró el asesinato de un hombre, en Jiutepec; en el poblado de Tepetzingo, en el municipio de Emiliano Zapata, se informó del hallazgo de una cadáver en la cajuela de un auto, esto alrededor de las 11:00 horas del sábado.

De igual modo esta tarde, elementos de la Policía Morelos, fueron atacados a balazos en el municipio de Xochitepec, en este hecho, fueron detenidos cinco personas, entre las que destaca una mujer, sin embargo no se registraron personas fallecidas.

El reacomodo de grupos delincuenciales dejó el viernes como resultado cinco personas muertas. En medio de balaceras dos hombres fallecieron en el bar ‘La Tequilera’ mientras se encontraban consumiendo alimentos al interior del establecimiento, esto en el poblado de Tejalpa, en Jiutepec, sobre una de las avenidas de mayor afluencia vehicular.

El jueves alrededor de las 20:00 horas, sujetos a bordo de dos automóviles emboscaron a dos policías que se encontraban patrullando la zona del Par Vial en Jiutepec, los agresores dispararon en 70 ocasiones en contra de los uniformados.

Cuauhtémoc Blanco asegura que no evade su responsabilidad

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, manifestó que sigue en la lucha por devolver la tranquilidad y la paz a los morelenses y aseguró que no evade el tema de la violencia en el estado.

“Eso es una responsabilidad (la violencia) es una carga que traemos de administraciones pasadas y seguimos asumiendo nuestra responsabilidad, yo se lo he dicho a la gente que no es nada fácil, hay mucha gente involucrada, que está metida con la delincuencia organizada”, señaló.

Blanco Bravo agregó que las recientes reuniones que ha sostenido, tanto con la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), así como con autoridades federales, han sido para abordar el asunto de la violencia e inseguridad que ha azotado al estado, sin embargo la respuesta es que será en diciembre cuando llegarán más oficiales de la Guardia Nacional, para reforzar la estrategia local.

Al cuestionarlo sobre los resultados de la Guardia Nacional en la entidad, el jefe del Ejecutivo respondió “estamos trabajando en conjunto por eso fui a la Ciudad de México, para que nos manden más elementos (…) Yo no me echo para atrás créeme que no evadimos esa responsabilidad, tanto el almirante (José Antonio Ortíz Guarneros) como yo, para darle paz a la ciudadanía”, expresó.