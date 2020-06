Fin a encierro colapsaría el sistema de salud, alerta experta

El llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a la población a salir del confinamiento y ejercer “su libertad”, podría “colapsar a todo el sistema de salud del país”, advirtió la presidenta de la Federación Nacional de Colegios de la Profesión Médica, la doctora Belinda Cázares Gómez.

Consideró que se hace este llamado desde Palacio Nacional cuando “en la situación de la epidemia del país ni siquiera sabemos si ya llegamos al punto máximo, porque no tenemos, por decir, dos o tres semanas en las cuales ya no se movió ese pico, si se mantuvo ni nada de eso”.

“La declaraciones del Presidente pueden ser en función de la urgencia que hay de reactivar la economía. Por su supuesto que es importante, porque es cierto que hay mucha gente que sí está en situaciones muy precarias, y con esta pandemia, pues es peor; pero no creo que tenga, por su discurso, una certeza en la parte de salud”, dijo.

En entrevista con El Financiero, la doctora expuso que “hay contradicción con lo que se nos está mostrando cada día, precisamente, por cómo se están moviendo los casos de contagio diariamente, de las muertes, del porcentaje de la ocupación de los hospitales. Tan sólo en la Ciudad de México estamos ya en un 72 por ciento”.

Resaltó que “el riesgo de que se relaje ya la condición del encierro es que, desafortunadamente, habrá muchos más contagios, que ojalá no pase; pero el riesgo es evidente y el futuro se ve muy desafortunado, porque pudiera colapsarse el sistema de salud, aunque se hayan abierto algunos otros hospitales que habían estado abandonados en otros años y que ya los adaptaron”.

“De lo que no hay duda es que la pandemia en México vino a demostrar que el sistema de salud está muy mal, lo vino a evidenciar, porque no podemos culpar a este gobierno. El sistema de salud no se creó hace un año y medio”, indicó.