Filas de hasta 5 horas, por vacuna contra la influenza

Personas que buscan vacunarse contra la influenza han tenido que hacer largas filas y esperar hasta cinco horas en los centros de salud. No todos logran el objetivo de que les pongan la vacuna contra dicha enfermedad estacional.

EL FINANCIERO hizo un recorrido por diversos Centros de Salud dependientes del Gobierno de la Ciudad de México y detectó que existe sobredemanda de esta vacuna con relación a años anteriores.

Y es que la aparición de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 alertó a ciudadanos y autoridades; éstas últimas llamaron a la ciudadanía a aplicarse la vacuna contra la influenza.

En el centro de salud T-III, en San Andrés Tomatlán, alcaldía Iztapalapa, la fila de personas que esperaban la vacuna llegó hasta 80 personas. Algunos dijeron haber esperado entre dos y tres horas. No todas lograron obtener la vacuna.

“Ya no sé si pueda venir mañana, de todas maneras ¿para qué?, ¿a perder el tiempo?, no, mejor me lo voy a pensar dos veces, o buscaré otro lugar donde la pongan”, dijo Karla García, de 56 años.

Sandra Espinosa –quien buscaba que se vacunara su madre adulta mayor y su hijo menor de edad, ambos parte de la población vulnerable–, dijo que en el IMSS aún no hay vacunas y por ello acudieron al Centro de Salud, pero no tuvieron éxito.

“Está horrible. Tardan, más o menos, media hora por persona y dicen que ya no hay vacunas, que salieron cuadrillas a vacunar en lugares públicos, que vayamos allá, pero eso no es cierto. Nos dijeron que vengamos mañana y eso a ver si alcanzamos turno”, aseguró.

Otros, aunque sí lograron que les pusieran la vacuna, reconocieron también le existencia de una sobredemanda y falta de organización del personal médico.

“Van lentos, yo esperaba que a lo mejor no alcanzaba, porque dijeron que iban a vacunar únicamente a la población vulnerable, pero al final sí nos la pusieron a mí y a mi hijo. Reconozco que sí van lentos, hay sobredemanda y hay desorganización”, contó Eréndira Flores.

En el centro de salud ubicado en Tlalpan, la fila llegó a 150 personas. Igualmente, no todas alcanzaron la vacuna. Mucha gente, al ver la fila, decidió mejor regresar a su casa.

Otros, aunque sí se formaron, no alcanzaron la vacuna.

“Sabemos que hay mucha demanda, pero, si no es ahora, ¿cuándo? Tengo que esperar así me pase toda la mañana”, dijo Fausta Guillén... Dos horas más tarde desistió.