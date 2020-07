FGR mandará un equipo a España para trasladar a Lozoya a México: Gertz Manero

La Fiscalía General de la República (FGR) mandará un equipo para trasladar al exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, desde España hacia México, informó este miércoles el fiscal general Alejandro Gertz Manero.

"Ahorita ya son trámites administrativos, los estamos tratando de apoyar en lo que se pueda (a las autoridades españolas), vamos a mandar un equipo para que lo traiga", indicó entrevista con Sofía Villalobos para El Financiero Bloomberg 20: 00 horas.

Esto, luego de que Emilio Lozoya aceptó su extradición de España a México, según lo informado el martes por el propio Gertz Manero.

Lozoya está arrestado en España desde febrero de este año y es señalado por las autoridades mexicanos por delitos de operaciones con recursos procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

El fiscal general descartó que el caso de Lozoya sea que se trate de un abuso, debido a que los cargos contra el exfuncionario ya han sido validados por la Interpol y las autoridades españolas.

"Las autoridades españolas son muy delicadas y si usted no presenta las pruebas contundentes no se lo aceptan, así que quien tenga esa duda que se la quite porque las autoridades internacionales, como la de España, ya lo validaron", agregó.

Sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos, detalló que se han encontrado nuevos restos.

"Les hemos mandado a hacer peritajes, ya han sido emitidos, pero la universidad no nos permite informar hasta que no estén validados", indicó.

Respecto a la fuga de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Gertz Manero señaló que las detenciones no pueden realizarse en secreto.

"Lo que sucede es que al tener que empezar estas órdenes de aprehensión, no las podemos hacer en secreto, tenemos que explicar por qué las estamos haciendo", explicó.