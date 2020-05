FGR investiga asesinato de Alfonso Isaac Gamboa, funcionario de Hacienda durante sexenio de EPN

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga el asesinato de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, informó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Gamboa Lozano fue asesinado el 21 de mayo pasado en el fraccionamiento Brisas de Temixco, Morelos, junto con dos hombres y dos mujeres. De acuerdo con declaraciones del fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, el exfuncionario conocía información del caso “Operación Zafiro”.

La “Operación Zafiro” es una investigación sobre un presunto envío de recursos federales en beneficio del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Este lamentable caso lo está atendiendo la Fiscalía, ya tienen ellos la investigación, la fiscalía del estado y también la fiscalía de la República, por esta posible relación con los sucesos de Chihuahua y de desvíos de fondos”, declaró López Obrador durante su conferencia matutina.

El mandatario indicó que lo que le corresponde al Gobierno es solicitar la extradición del exgobernador de Chihuahua; además, aclaró que la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene injerencia en este asunto, a menos que la FGR lo solicite.

“No podemos ser oficiosos y son casos que se tienen que manejar con mucha responsabilidad, de evitar el escándalo. Hablábamos ayer de la importancia que tiene el preservar, el cuidar la dignidad de las personas, cualquier acusación que se haga de carácter público sin pruebas es una afrenta moral para la persona señalada y si esta acusación proviene de un servidor público, peor”, declaró.

López Obrador reprobó el asesinato y “más cuando tiene que ver otras personas, no sólo es a él, sino a familiares, o sea, es algo que no debe celebrarse de ninguna manera. Eso no es justicia, eso es barbarie, eso es inhumano”.