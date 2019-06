Advierten que FGR debe investigar a Gertz Manero por tener el mismo abogado que Lozoya

El órgano interno de control de la Fiscalía General de la República debe investigar a su propio fiscal, Alejandro Gertz Manero, porque su apoderado legal, Javier Coello Trejo, también es abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.

"Ellos (los del órgano interno de control de la Fiscalía) son los que deben de investigar y ver si esto escala a otro nivel", indicó Andrea Cárdenas, de Quinto Elemento Lab, en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

Este miércoles, Quinto Elemento Lab, en colaboración con Animal Político, publicó que Lozoya Austin tiene como defensores a los mismos abogados que desde hace cuatro años son los apoderados legales de Gertz Manero, quien está a cargo de investigar al exfuncionario.

"Lo ideal es que él (el fiscal), para desactivar un posible conflicto de intereses, hubiera declarado en su momento, en su declaración de intereses, que tenía un poder vigente con este abogado", abundó Andrea Cárdenas.

Al respecto, Arturo Ángel, periodista de Animal Político que también participó en la elaboración de dicho artículo, señaló que se debe dar confiabilidad a la indagación que la Fiscalía realiza contra Lozoya Austin por presuntos actos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht.

"Este órgano interno de control tendría que iniciar una investigación (sobre) si se tenía que haber asentado esto en los formatos (de declaración de conflictos de intereses) y por qué no se hizo, y sobretodo, con la intención de proteger la integridad y la confiabilidad de una investigación, que tiene que estar libre de toda duda, de toda especulación para que la sociedad la acepte y la adopte con buenos ojos", dijo el reportero.

El abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo, confirmó este miércoles que además es el apoderado legal de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.

En conferencia de prensa, Coello Trejo descartó que haya conflicto de interés por este hecho, debido a que se enfrenta contra las injusticias y no contra el fiscal.

"Los intereses no son malos en sí, todos los tenemos, pero sí tú pones los intereses sobre la mesa no pasa nada porque las instancias que tienen que estudiar esto, que (en este momento) es el órgano de control de la Fiscalía General, ya tienen la información y esas instancias, llegado un caso como estos, pueden definir si el fiscal no da declaraciones o se excusa", detalló el periodista.