Feminicidios en México se han duplicado en cuatro años: académica de la UAM

Aleida Azamar Alonso, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), aseguró este lunes que en cuatro años se ha duplicado el número de homicidios dolosos contra mujeres en el país, y solo el 30 por ciento ha sido catalogado como feminicidio.

Así lo detalla en su artículo Feminicidios: la importancia de llamar a los crímenes por su nombre, en el cual revela que en los últimos cuatro años los asesinatos de mujeres pasaron de 150 a 304 al mes, según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México.

La académica del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la UAM refiere que hace un par de meses, trascendió la noticia de que en lo que va de 2019, cada día en México han sido asesinadas diez mujeres, un dato que contrasta con los 75 casos reportados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en el mismo lapso.

De acuerdo con la especialista, esa diferencia obedece a las metodologías empleadas en cada estado y a que no siempre este tipo de agresión es considerada de género en los códigos penales, además de que el marco de actuación oficial suele ser deficiente.

Recordó que una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2009, definió el feminicidio como "el homicidio de mujeres por razones de género", y resolvió que el acceso a la justicia para ellas ante actos de este tipo debería seguir los protocolos internacionales de protección a ese sector de la población.

No obstante, a diez años de esa recomendación, en al menos 13 entidades permanecen sesgos en las investigaciones, especialmente aquellos que ponen en duda el actuar de la afectada, lo cual vulnera la certeza sobre la metodología para determinar un acto de feminicidio.

Uno de los principales problemas para demostrar ese delito es que en algunos códigos penales esta figura penal está ligada al homicidio, por lo cual no es autónoma y en caso de que no se pueda acreditar que existió “alevosía, premeditación, ventaja, traición o brutal ferocidad”, no se puede calificar como tal.

“Aunque haya evidencia suficiente, en una gran cantidad de casos se ha desechado el uso del término 'feminicida para imputar a los presuntos culpables, lo que minimiza la sentencia y manda un claro mensaje de impunidad, que se reproduce sistemáticamente desde el Estado hacia la sociedad”, describe.