Calderón exige a AMLO que se retracte por señalar a su hijo Luis en red de 'bots'

El expresidente Felipe Calderón exigió este lunes al mandatario Andrés Manuel López Obrador que se retracte de los señalamientos que implican a su hijo, Luis Calderón Zavala, dentro de un grupo de 'child bots' o 'nodos', los cuales atacaron a la prensa la semana pasada.

Más temprano, durante la conferencia matutina, el Gobierno federal presentó un análisis sobre los diversos hashtags en Twitter contra la prensa , donde se identificó una cuenta madre de 'bots' asociada a un usuario llamado 'Tumbaburros', y la actividad de 'child bots', también conocidos como 'nodos', supuestamente desde las cuentas del exsecretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer; el panista Juan Carlos Romero Hicks; y Luis Calderón Zavala.

"Que se meta conmigo, pero con los hijos no. Está calumniándolo y exponiéndolo", señaló en entrevista para Grupo Fórmula.

El político comentó que, anteriormente, su hijo salió en un video de la cuenta mencionada, pero hizo hincapié en que no forma parte de ese proyecto.

"Hace unos años, 'Tumbaburros' hizo un ejercicio publicitario en donde puso a varias gentes a decir que ellos eran el 'Tumbaburros'. Mi hijo salió en eso, pero no tiene nada que ver con esa cuenta y hoy (AMLO) expone a mi hijo y lo calumnia", expuso.

Calderón consideró que el estudio es una forma de desviar la atención sobre el 'Culiacanazo'.

"Para desviar la atención pública puede recurrir a lo que sea, pero no le voy a aceptar que se meta con mis hijos. (La exigencia) la voy a hacer hasta, vaya, hay límites que no se deben cruzar. Puede tenerme a mi de adversario, pero me parece muy indignante que se meta con mis hijos; veremos todas las vías posibles (para que López Obrador se retracte)", puntualizó.

Minutos antes, tanto el mandatario Calderón como Margarita Zavala, exaspirante presidencial, defendieron a su hijo de los señalamientos.

"Señor Presidente @lopezobrador_ : para esconder su fracaso no utilice a mi hijo. Asuma su responsabilidad", escribió Zavala.

