Felipe Calderón cancela su participación en simposio del Tec de Monterrey

El expresidente Felipe Calderón declinó este martes su participación en un simposio organizado por la Sociedad de Alumnos de la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Derecho y Finanzas del Tecnológico de Monterrey.

A través de un comunicado, la institución educativa, campus Monterrey, dio a conocer la noticia.

"Estimada Comunidad Tec: Hace unos momentos recibimos del expresidente Felipe Calderón Hinojosa su declinación a la invitación de los estudiantes de la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Derecho (SALED), a participar en el Simposio Internacional de Derecho, programado para mañana miércoles 9 de octubre, decisión que nos comunicó a través de la siguiente carta dirigida a nuestro rector el doctor David Garza Salazar", señaló en su cuenta de Twitter.

En la misiva, Calderón indicó que la opinión de Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge Mercado, quien fuese alumno de la institución cuando fue asesinado hace nueve años afuera del recinto educativo, fue razón suficiente para cancelar su participación.

"Hay versiones imprecisas y algunas verdades a medias que es necesario aclarar. Y me gustaría poder hacerlo en persona, directamente en el Tec. Sin embargo, he escuchado con especial atención el comentario de la señora Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge Antonio, quien señaló recientemente no estar de acuerdo con mi visita al campus en las circunstancias actuales. Su parecer, en mi opinión, es razón más que suficiente para que suspenda mi visita al Tec", aseguró en el texto.

El expresidente consideró que es pertinente reunirse tanto con la familia Mercado como con la de Javier Arredondo, quien fue asesinado junto a su compañero de escuela.

"Considero que es de la mayor importancia atender esta opinión de la señora Mercado, y en todo caso, poder reunirme con los familiares de Jorge y Javier, para poder dialogar con ellos, escucharlos de viva voz y precisar también alguna de la información que se ha divulgado, antes que atender a la amable invitación de los estudiantes de la SALED. Para mi, es fundamental respectar ese dolor, independientemente de que haya quien utilice esa circunstancia con propósitos mediáticos y políticos", puntualizó.

La institución campus Monterrey informó la semana pasada que el exmandatario participaría en dicha actividad. Ante ello, la invitación fue criticada por la madre de Mercado, Rosa Elvia, quien en entrevista para Milenio, comentó que el político no debía ir al Tec de Monterrey.

"Es una persona que no tiene memoria, que se le olvidó lo que hizo cuando estuvo al mando del país y ahora va como si nada hubiera pasado. Pero los muchachos sí tienen memoria, ni quisiera conocieron a Jorge y Javier, pero están luchando por el respeto a su memoria", explicó.

A esto se le sumaron los señalamientos de usuarios y grupos en redes sociales, entre ellos el colectivo ‘Todos somos Jorge (Mercado) y Javier (Arredondo)’, que hace referencia a los alumnos del Tecnológico de Monterrey que perdieron la vida a manos de elementos del Ejército, en Nuevo León, cuando Calderón era presidente de México.

Por este hecho, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, ofreció una disculpa pública a nombre del Gobierno en marzo pasado.