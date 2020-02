FCH: México Libre es ya la mayor oposición

El expresidente Felipe Calderón afirmó que México Libre es la mayor fuerza opositora del país.

Al encabezar la Asamblea Nacional constitutiva de México Libre y cumplir con todos los requisitos para ser un partido político, indicó que “entre todas las fuerzas opositoras de la historia democrática en México”, esta nueva agrupación ya es la fuerza política mayor, “porque tenemos más militantes que MC, más militantes que el PAN y más militantes que Morena, el partido del Presidente”, dijo.

Calderón Hinojosa aseguró que México Libre surge como fuerza política para alzar la voz de los ciudadanos ante un gobierno que no escucha y un país “que está siendo marcado por la indolencia, por la impericia, por la soberbia de un gobierno insensible que no oye, que no escucha y que sostiene diariamente el torpe monólogo de la insensatez”.