Fans de 'youtubers' insultan a reporteros afuera de Palacio Nacional

Los youtubers que fueron señalados en el estudio del ITESO por alentar el repudio contra los medios de comunicación, convocaron ayer a sus simpatizantes afuera de Palacio Nacional, quienes insultaron a los reporteros que cubren las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¡Mentiroso!”, “¡chayotero!”, “¡vendido!”, “¡muerte a Televisa!”, “¡arriba los youtubers!”, “¡sí se pudo!”, “¡aprendan, prensa fifí!”… gritaron a reporteros alrededor de 250 personas en la calle Moneda. Los seguidores acudieron para tomarse fotos con los youtubers y presionar para que tengan una acreditación permanente a las conferencias mañaneras.

Una mujer se acercó a tres reporteros para gritarles: “¡Con ustedes nadie se quiere tomar fotos!”

A otra periodista, que grabó una entrevista, una asistente le gritó: “Seguramente eres chayotera”.

Desde la semana pasada, a través de redes sociales, los youtubers pidieron apoyo a sus seguidores como medida de presión para que Comunicación Social de Presidencia les diera acceso a la mañanera.

Ayer, desde temprano, Vicente Serrano, del canal Sin Censura, y Nacho Rodríguez, El Chapucero –quienes fueron señalados por el estudio del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Occidente como cuentas que promueven las etiquetas “fifís” y “chayoteros”–, se formaron desde antes de las seis de la mañana para ingresar a la conferencia y fueron acompañados por algunos de sus simpatizantes, que se tomaron fotos con ellos y los abrazaban para felicitarlos por “decir la verdad”.

También estaban otros representantes de canales de videos como El Nopal Times o El Charro Político, quienes tuvieron un lugar en la conferencia.

Al terminar la rueda de prensa, cientos de personas se reunieron para gritarles “¡por ustedes sabemos la verdad” y tomarse fotos con ellos.

El canal Sin Censura, que cuenta con un lugar permanente en la conferencia de López Obrador, transmitió en vivo en la calle Moneda para decir: “El estudio de ITESO nos señala como una de las cuentas en Twitter que más usan el hashtag #Chayoteros, pero ¿cómo no lo vamos a hacer si estamos insistentes por años que hay que desenmascarar a los chayoteros que han vendido sus lealtades?”

Nacho Rodríguez, quien sube a la red videos de los reporteros con títulos como “Reportero ‘fifí’ le dice mentiroso a AMLO y acaba haciendo el oso de su vida”, difundió ayer una grabación en la que explicó que “hubo ambiente de gran hostilidad de los reporteros y los medios contra los youtubers, este día estuvieron varios, pero lo cierto es que en medio de esto le preguntan a (López) Obrador sobre esto y les contestó de manera épica (…) nos defendió ahí en la mañanera”.

El estudio de ITESO alertó que este tipo de ataques pueden ocasionar “que las voces críticas, necesarias en una democracia, se replieguen dada la virulencia de los ataques”.

López Obrador aseguró que su gobierno no tiene bots y dijo que no hay un grupo que lo defienda.

“Nosotros no vamos nunca a faltarle el respeto a los medios, mucho menos a perseguir a nadie. No vamos a cortar la libertad de expresión, la manifestación de las ideas, y es interesante que haya este debate, que se dé esta polémica, porque así todo mundo actuamos con mayor responsabilidad y qué bueno que salió el estudio de esta universidad, pero no es cierto que haya un grupo promovido por nosotros para defendernos en contra de los que nos cuestionan o nos critican. No tenemos bots. Ahora resulta que este estudio nos cuestiona porque hablamos de la prensa conservadora, de la prensa fifí. El que nada debe, nada teme”.