Familiares reportan una tercer persona muerta por medicamento contaminado en hospital de Pemex

Villahermosa, Tabasco.- Este jueves se reportó otra muerte de un paciente que, de acuerdo a familiares, estuvo expuesto a Heparina Sódica contaminada en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos en Villahermosa.

Este sería el tercer fallecimiento por esta causa, aunque hasta ahora Pemex sólo ha reconocido dos: Patricia Jiménez Marín y María Soledad González.

La tercer víctima se trataría de Ángel Pérez, pensionado de 66 años, que según familiares era originario de Veracruz, pero vivía en Tabasco desde hace varios años.

El derechohabiente se encontraba en terapia intensiva y falleció alrededor de las 4:00 horas y no fue sino dos horas más tarde cuando se comunicó el deceso a los deudos.

Miembros de la familia comentaron que no recibieron una explicación de parte de la dirección del nosocomio ni de ninguna autoridad, además de que señalaron que la situación de Ángel se complicó porque, a diferencia de otras personas, no fue trasladado a una clínica particular para recibir su terapia de hemodiálisis.

El cuerpo del hombre fue velado en la sección 48 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que se ubica sobre la calle Gil y Sáenz, a unos metros del hospital.

En tanto, Pemex emitió un nuevo comunicado en el que, sin hablar de muertes, aseguró que ya asciende a 8 el número de pacientes en terapia intensiva y uno se encuentra en estado crítico.

Informó que 56 pacientes están bajo seguimiento médico, de los cuales 13 son atendidos de forma ambulatoria y 43 están hospitalizados. Además, insistió en que, hasta el momento, se ha detectado a la bacteria Klebsiella spp en 16 cultivos que dieron positivo.

La empresa precisó que, de los pacientes afectados, 35 se encuentran estables, mientras que el resto permanece en vigilancia permanente.

La instancia aseveró que cuenta con el apoyo de médicos infectólogos, nefrólogos y especialistas en terapia intensiva del Hospital Central Sur de la Ciudad de México, a fin de atender a las personas que resultaron afectadas por el suministro de medicina contaminada.