Familiares reportan muerte de otro paciente por medicamento contaminado en hospital de Pemex

Familiares dieron a conocer este lunes la muerte de otro paciente que estuvo en contacto con el lote de Heparina Sódica contaminada en el Hospital Regional de Villahermosa, Tabasco.

Se trata de Javier Acosta Gil, jubilado con 21 años de servicio, y cuya familia asegura que lo que le pasó fue producto de una irresponsabilidad de parte de la Dirección General del nosocomio.

Su esposa Araceli García Alejo, confirmó el deceso, y denunció que el cuerpo se lo entregaron 14 horas después porque se negó a que en el acta de defunción apareciera que fue por "causas naturales" y no por el fármaco contaminado con Klebsiella spp.

"No hemos recibido apoyo por parte de nadie. Vamos a demandar porque no se vale que hayan matado a nuestros familiares. Pedimos la necropsia y no querían que se hiciera, porque me decían que para qué vamos a hacer tanto si ya sabíamos que tenía insuficiencia renal, ellos no quieren asumir sus responsabilidades", expresó.

Su muerte, según familiares, es la número 12. La disparidad en las cifras, acusan derechohabientes, es que hubo afectados que no pidieron autopsia y se conformaron con el acta de defunción en el hospital.

Con esta serían cinco las familias que han pedido a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar la autopsia para determinar la causa de muerte, porque se niegan a aceptar la explicación de los médicos.

Sin embargo, la FGE ha dejado claro que toda la información será remitida a la Fiscalía General de la República (FGR).

El viernes pasado, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, acudió el inmueble junto al subdirector de Servicios de Salud, Rodolfo Lehmann Mendoza, a fin de escuchar los avances que se registran en el caso.

De la misma forma, dialogó con el personal médico y administrativo, quienes le externaron las necesidades que se registran en el hospital, según informó Pemex en un comunicado.

Sin embargo, el que esto se haya dado sin informar a los familiares generó molestia entre los derechohabientes, que continúan denunciando que las condiciones no han mejorado y se sigue careciendo de medicinas e insumos básicos.

Pero el que esto se haya dado sin informar a los derechohabientes, ocasionó molestia entre ellos, porque continúan denunciando que las condiciones no han mejorado y se sigue careciendo de medicinas e insumos básicos.

En cuanto a los fallecimientos, Pemex ha admitido los de María Soledad González, Patricia Jiménez, Feliciano Sánchez, Marina Sánchez, Baldemar García y Bienvenido Sánchez.

Sin embargo, se ha podido constatar también los de Ángel Pérez y Salvador Díaz, aunque este último contrajo la bacteria Klebsiella spp dentro del hospital y sin haber recibido directamente la Heparina contaminada, pero sí tuvo contacto con el equipo donde se usó el fármaco.

Pero las familias aseguran que no se han reconocido los de Rosendo Córdova, Nelly Guzmán, Magnolia Carrillo y ahora Javier Acosta Gil, víctimas también de la crisis de salud que atraviesa el nosocomio.