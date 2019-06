Familiares de víctimas denuncian a fiscal morelense por supuesta obstrucción de la justicia

Familiares de víctimas de personas desaparecidas interpusieron este lunes una denuncia en contra del fiscal general, Uriel Carmona Gándara, ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, por supuestamente obstruir la justicia.

En específico, los denunciantes mencionaron que Carmona Gándara presuntamente encubrió a 42 exfuncionarios de la dependencia que en 2013 inhumaron de manera ilegal 150 cuerpos en las fosas irregulares en un predio del poblado de Tetelcingo, en Cuautla, sin las medidas estipuladas por la ley.

“Esta denuncia es por todos los retardos que ha tenido la fiscalía en relación a la investigación y ejercicio de la acción penal por la inhumación ilegal de 150 cuerpos. Existe incluso una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de que existen alrededor de 42 exfuncionarios de la fiscalía con algún tipo de responsabilidad en esta investigación” , señaló el representante legal de los familiares de las víctimas, David Marroquín Ojeda.

Además, mencionó que solo se ha ejercido acción penal contra dos exfuncionarios.

“La situación aquí es que solo se ha ejercido acción penal contra dos exservidores públicos y de todos los demás no se ha hecho nada. A Uriel Carmona se le pidió que actuara desde febrero de 2018 para no generar impunidad, esto a reserva de que los delitos prescriben, y a la fecha, no ha hecho nada”, puntualizó.

El abogado representa a familiares de Oliver Wenceslao Rodríguez Hernández, quien fue secuestrado y asesinado en 2013, pero en 2014 sus restos fueron depositados ilegalmente en una fosa. Este hecho la Fiscalía admitió que se hizo de manera irregular, pues nunca se notificó al Registro Civil de Cuautla de ello, y la instancia no expidió la autorización ni emitió los certificados de defunción.

Y así como ocurrió con el cadáver de Oliver Wenceslao, se inhumaron otros más que estaban plenamente identificados, pese a que existían exámenes de ADN que confirmaba su identidad. Lo anterior, supuestamente por órdenes del entonces procurador de Justicia, Rodrigo Dorantes, y la subprocuradora de la zona oriente, Ana Lilia Guerrero Moreira.

Sin embargo, a cuatro años y medio de que se abrieran las fosas irregulares de Tetelcingo, esto a por la gestión y presión que ejercieron los familiares de las víctimas, así como organizaciones civiles, no hay avances, expresaron.

Lo anterior, aún y con la recomendación de las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, que abarca incluso al exprocurador Rodrigo Dorantes, al exfiscal Javier Pérez Durón, y el exgobernador Graco Ramírez Garrido, ya que estos tenían conocimiento de la acción y, desde entonces los exfuncionarios no han sido sancionados.

En tanto, el apoderado legal señaló que, ante el supuesto encubrimiento de los acusados, iniciaron la denuncia contra Carmona Gándara.

Aunado a ello, al fiscal general se le solicitó una nueva audiencia de formulación de imputación, en contra de la exsubprocuradora de la región Oriente. Sin embargo, al mes de que Uriel Carmona asumió el cargo en 2018, este le retiró los cargos a la acusada.

“No sabemos por qué lo hizo, no existe un acuerdo por parte del Ministerio Público por el cual se retiró dicha acusación; estaremos bajo esa investigación. No se trata de una petición de capricho, sino de una petición de justicia. Las señoras tienen desde el 2015 pidiendo la investigación de los delitos”, añadió David Marroquín.

Por su parte, la madre y tía de Oliver Wenceslao, María Concepción y Amalia Hernández Hernández señalaron que es urgente se ejerza el derecho a la verdad y a la justicia, para evitar que los delitos prescriban.

“Si no hay una sanción (en contra de los exfuncionarios), todo esto quedará en la impunidad. Tiene que sentar un precedente en todo el país en el tema de los desaparecidos. Es un derecho de las víctimas a saber la verdad, pero todo este proceso va encaminado a todo este proceso de encubrimiento de exfuncionarios que participaron en dicha inhumación”, señaló Amalia Hernández.

El Financiero buscó la reacción de la Fiscalía General del Estado, sin embargo no se obtuvo respuesta positiva de parte de la dependencia, ni de su titular, Uriel Carmona Gándara.