Familiares de desaparecidos expresan ante Bachelet rechazo a Guardia Nacional en México

Familiares de personas desparecidas solicitaron a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que haga llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador su rechazo a la conformación de la Guardia Nacional, pues advirtieron que este esquema para militarizar a México sólo generará más violaciones a los derechos humanos.

Durante un encuentro que la expresidenta de Chile sostuvo con decenas de familiares de personas que han desaparecido en todo el país, el cual se llevó a cabo en Casa San José en Saltillo, Coahuila, denunciaron que el Estado no ha sido capaz de buscar a las miles de personas que han sido víctimas de la violencia en el país y tampoco de proteger a sus familias.

Paola Alvarado, de Chihuahua, relató ante Bachelet su caso, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la responsabilidad del Ejército mexicano en la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, durante un operativo militar implementado en 2009.

Por ello, cuestionó que si anteriormente ya se han demostrado violaciones a los derechos humanos por parte de militares, cómo van a confiar en la actuación de la Guardia Nacional, la cual ahora tendrá un mando militar activo.

Tras dicha resolución, que se emitió a finales de 2018, Alvarado comentó que “el viernes pasado tuvimos la primera reunión para cumplir la sentencia y ahí nos dimos cuenta que las autoridades no están comprometidas. ¿Cómo vamos a creer que se van a sancionar a los militares de la Guardia Nacional, si no han mostrado interés cuando ya hay una sentencia que los obliga y no lo hacen?”

Indicó que, por ello, para los familiares de desaparecidos y organizaciones defensoras de derechos humanos en México es fundamental el acompañamiento de organismos internacionales en la exigencia de la verdad, justicia y reparación del daño, porque no existen garantías de que la Guardia Nacional vaya a respetar los derechos humanos.

“Señora alta comisionada, le pido por favor que le diga al presidente de México que las familias de las personas desaparecidas no queremos al Ejército en las calles”, subrayó.

Además, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió una carta de cientos de personas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, en la que denunciaron la grave crisis de derechos humanos en México y solicitaron que se refuerce el escrutinio internacional en el país.

En la misiva refirieron las altas tasas de violencia, que se ve reflejada “en un alto número de feminicidios y homicidios registrado en el país, las más de 40 mil personas desaparecidas –y cuyo número sigue en ascenso–, las torturas y malos tratos, las indignas condiciones penitenciarias, la prisión preventiva oficiosa, los ataques y asesinatos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, las violencias de toda índole hacia niñas y mujeres, la presencia de la delincuencia organizada en el territorio nacional pero también la letalidad de algunas instituciones de seguridad así como el involucramiento directo de funcionarios de los tres niveles de gobierno en la perpetuación de la violencia”.

Señalaron que a esta situación se suman los recortes presupuestales injustificados y sin diagnósticos previos en políticas públicas instauradas para niñas y mujeres que necesitan refugios por encontrarse en situaciones de violencia, o el cambio de visión sobre estancias infantiles o los recortes de programas relacionados con personas con discapacidad.

Además de insistir en los riesgos que implica la conformación de la Guardia Nacional, las organizaciones advirtieron sobre el “ataque a instituciones autónomas, la designación de funcionarios cercanos al presidente de la República, la firma de permisos de explotación de aguas o recursos naturales sin previo informe de impacto ambiental, la posición sobre ciertos medios de comunicación (como ‘adversarios’), o la deslegitimación a las organizaciones de la sociedad civil”.

Los firmantes de la carta recordaron que existen 14 recomendaciones vigentes del antecesor de Bachelet, por lo que expresaron su confianza en que “usted reafirme su apoyo tanto a su Oficina de país como al Estado mexicano (instituciones, organizaciones y personas) para el cumplimiento de esas recomendaciones y las demás emitidas por distintas instancias de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano”.