Familiares de afectados por medicamento contaminado promoverán demanda contra hospital de Pemex

Familiares de las personas que resultaron afectadas por el suministro de un medicamento contaminado en el hospital regional de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Villahermosa, advirtieron que promoverán una demanda penal contra la dirección del nosocomio y “contra quien resulte responsable”, por considerar que se actuó con negligencia en el tratamiento de pacientes con hemodiálisis.

Luego de que al menos 67 de estos enfermaron a causa de un lote de Heparina Sódica que presentaba “desarrollo bacteriano”, acusaron que se les ha negado información precisa sobre la situación, además de que el lugar carece de equipamiento y medicinas.

Los familiares aseguraron también que en el hospital hay falta de higiene.

Miriam González Jerónimo, cuya tía falleció este domingo, aseguró que hay por lo menos otras siete muertes que no han sido reconocidas por Pemex, a pesar de que se trata de personas que estuvieron expuestas al fármaco contaminado.

La empresa solo admitió haber hospitalizado a 25 derechohabientes, de los cuales seis están en terapia intensiva y uno murió, pero desde el domingo no se ha emitido alguna actualización que permita saber si en efecto hay más fallecidos o más ingresos hospitalarios.

“Se hizo un grupo de familiares y pacientes de hemodiálisis, estamos poniéndonos de acuerdo para presentar la demanda. Esto tiene que trascender porque de otro modo no nos van a volver a tratar con la dignidad con la que antes se nos reconocía. El servicio decayó muchísimo, no hay ni medicinas y eso no pasaba antes. Bueno, el área de hemodiálisis ni siquiera está limpia”, expresó González Jerónimo.

En tanto, desde la Dirección General del hospital no se ha emitido información alguna y sólo se ha dicho a los usuarios que el servicio de hemodiálisis está suspendido hasta nuevo aviso, sin que se otorgue una opción para someterse al tratamiento en otro lado.

Rolanda Caballero Durán, otra de las inconformes, indicó que son más de 40 pacientes los que reciben hemodiálisis en ese hospital. Ellos se encuentran en la incertidumbre porque no saben a dónde acudir.

Mientras tanto, Guadalupe Palacios destacó que optó por someter a su padre a pruebas en una clínica privada, con el fin de tener otro diagnóstico sobre lo que le ocurrió, pues ya no confía en el hospital.

CNDH ya indaga sobre lo ocurrido

En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación de oficio ante la constante acusación de que se está ocultando el número real de muertos.

A decir de Gustavo Alcocer, quien es parte del equipo de CNDH en Tabasco, debido a lo denunciado por los familiares de pacientes se puede iniciar una investigación de oficio y, en su caso, emitir algunas recomendaciones.