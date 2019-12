Falla eléctrica, posible causa de incendio en La Merced

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que la posible causa del incendio en el mercado La Merced, en Nochebuena, fue un sobrecalentamiento en la instalación eléctrica.

Descartó que detrás del incendio haya cualquier tema relacionado con delincuencia o extorsiones a comerciantes por parte de algún grupo criminal, como se publicó en diversos portales de Internet.

“Ya nos va a dar el informe la procuraduría, pero es parte de la propia instalación eléctrica, de cómo estaba, parece que todo va por ahí, que es un tema donde hay mucha gente que se está colgando, entonces hubo una sobrecarga.

“Digamos el tema relacionado con delincuencia y otras cosas que ocurren dentro de La Merced es aparte, no tiene nada que ver con el siniestro y lo más importantes es que haya un ordenamiento”, señaló la mandataria capitalina.

En entrevista con medios de comunicación, aseguró que el número de locatarios afectados subió de 860 que se tenían el miércoles a cerca de mil, pero la cifra final se tendrá en tres días aproximadamente.

Destacó que una vez realizada la limpieza en la zona se comenzará a hacer una valoración para saber si hubo o no daños estructurales en el mercado y de ello dependerá el tiempo que dure la reconstrucción.

Aseguró que, si no se detectan daños estructurales, en dos o tres meses se podría rehabilitar en su totalidad. “Hoy mismo empieza el diagnóstico de si hubo daño estructural o no, parece que no hubo, pero tiene que hacerse una valoración del concreto y el acero, y a partir de ahí empezar la rehabilitación.

“Va a haber un apoyo a los locatarios, se está haciendo un censo de todos los locatarios afectados, va a haber apoyo a ellos en lo que empieza la rehabilitación. En caso de que no haya daño estructural, estamos calculando dos o tres meses para hacer la rehabilitación completa”, agregó jefa de Gobierno.

Destacó que se busca que el mecanismo para bajar los fondos de la reestructuración del mercado sea mediante apoyo directo por cuestiones de emergencia, es decir, no habría licitación para la obra.

Insistió que como parte de la reestructuración se analizará la situación del comercio informal que está alrededor de La Merced para poderlos ordenar y que haya mayor seguridad.

Señaló que en breve iniciará una revisión general de los mercados públicos, pues se trata de espacios del gobierno que se regulan con leyes que datan de 50 años, por lo que es necesario su revisión para garantizar su seguridad.

Sheinbaum Pardo también visitó ayer el mercado de San Cosme, el cual se incendió el domingo pasado.