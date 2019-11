Extrabajadora de la Conafe denuncia al titular de la dependencia por acoso laboral

Rosa Magdalena Aguilar Ramos, extrabajadora del Consejo Nacional para el Fomento Educativo (Conafe), que depende de la Secretaría de Educación Pública (SEP), presentó este jueves una denuncia ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres en contra del titular de la dependencia Cuauhtémoc Sánchez Osio.

“Dejo todo en manos de las autoridades correspondientes, yo no busco que me reinstalen, yo no busco llamar la atención, yo busco justicia”, dijo a través de un video, luego de presentar la acusación.

Rosa Aguilar habría sido víctima de agresiones psicológicas y verbales, maltrato, intimidación, insultos, humillación por Sánchez Osio, mientras se desempeño como subdirectora de comunicación y difusión del Consejo.

Este miércoles, durante una entrevista radiofónica, Cuauhtémoc Sánchez Osio negó las acusaciones en su contra y dijo que el trabajo de Rosa Aguilar no estuvo a la altura y se le corrigió a fondo. Además, cuestionó a la excolaboradora por tardar dos meses en presentar la denuncia.

Rosa Aguilar en entrevista con El Financiero, dijo que “no te das cuenta que vives una situación de violencia hasta que estás fuera”.

“Yo no me había percatado, se me caía el cabello, lloraba, no dormía, tenía insomnio, es cuando te das cuenta que estás involucrada en acoso laboral, y es cuando digo esto se tiene que saber, ya perdí mi trabajo, no puedo permitir y por eso decido tomar cartas en el asunto”, reconoció.

A la denuncia presentada este jueves se le suman al menos ocho casos más de acoso laboral denunciados este miércoles por ex empleados y colaboradores del consejo dedicado a la mejora educativa.