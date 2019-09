Expertos le dan 'pulgar arriba' al primer Grito de AMLO y estas son sus razones

El primer Grito de Independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el papel de las mujeres y rescató la dignidad de este acto, coincidieron expertos este lunes.

"Me gustó mucho el Grito. Me gustó el orden en el que mencionó a los cinco héroes. Hidalgo, Morelos, Josefa, Allende, Leona Vicario y a los héroes anónimos. Dándole este lugar, que no siempre se le da, a la participación de las mujeres", indicó el historiador Luis Arturo Salmerón.

Al respecto, Gabriela Cano, profesora e investigadora de El Colegio de México, indicó que aunque a ella le hubiera gustado un 'Viva las mujeres', el Grito recuperó sobriedad.

"Me llamó la atención que fuera tan sobrio, sí se esperaba que la cena fuera algo lujoso y ahora se dieron bocadillos mexicanos en el patio. Me llamó la atención que no hubo convivencia con los representantes extranjeros, (pese a que) algunos querían saludar al presidente de la República. Pero sí fue un Grito con un estilo popular", detalló.

Sobre esto, Alejandro Rosas, divulgador de historia, señaló que AMLO recuperó la dignidad de este evento.

"Es un hecho que está rompiendo con cómo lo organizaban los anteriores (presidentes). Los seis gritos de Peña Nieto ya eran como para que los vieras en TVNotas o TVyNovelas, con las selfies de las artistas", explicó.

"Qué él (AMLO) marche por el Pasillo de los Embajadores vacío es como volver a recuperarle esa dignidad. Sí es una ceremonia del pueblo, pero hay que darle su respeto, de acuerdo con su visión de López Obrador", argumentó.

Este domingo 15 de septiembre, en su primer ‘Grito’ de Independencia, el presidente emitió 20 ¡vivas! sobre los héroes independentistas, la democracia, la cultura y la libertad.