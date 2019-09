Exministro Cossío Díaz asesora a quienes promueven amparos contra Santa Lucía, acusa AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apuntó este miércoles que el exministro José Ramón Cossío Díaz ha asesorado a quienes promueven los amparos en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal señaló que él no cuenta con un sistema de espionaje, pero es la gente quien lo informa.

"Tengo información y ojalá se aclare, ojalá y nos digan que no es cierto (...), dicen que hay un exministro de la Corte, Cossío, asesorando a quienes están promoviendo los amparos en contra nuestra, en contra de las obras que lleva a cabo el Gobierno, en particular el Aeropuerto de Santa Lucía, y que son 16 despachos de abogados", indicó.

Dijo que esta es una acción sino ilegal, por lo menos sí ilegítima.

"Primero, porque un exministro no puede llevar a cabo esas actividades, puede ser que no firme nada, pero si coordina, asesora, está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen durante un tiempo después de haber dejado el cargo de ministro", añadió López Obrador.

El 30 de noviembre de 2018, José Ramón Cossío terminó su periodo de 15 años como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El colectivo #NoMásDerroches ha interpuesto una serie de amparos relacionados tanto con la cancelación del aeropuerto internacional en Texcoco como con la construcción de una terminal aérea en la base militar en Santa Lucía.

El lunes, dicho colectivo acusó que el Gobierno quería evadir la lluvia de amparos concedidos por jueces federales contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, argumentando que las instalaciones de la base militar número 1 son estratégicas y de interés nacional para el país.

De acuerdo con #NoMásDerroches, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó en un juicio se revoque la suspensión definitiva de la edificación de Santa Lucía pues señala que esta pone en riesgo la defensa, integridad y soberanía por no permitir el despliegue de tropas militares para atender la seguridad nacional.

Sin embargo, el colectivo asegura que las determinaciones judiciales en contra de la construcción de un aeropuerto en esa zona del Valle de México "no afecta ni la seguridad nacional, ni el interés social, ni el orden público".

Con respecto al tema de la seguridad nacional, el presidente señaló este miércoles que aunque el aeropuerto tenga esta etiqueta se informará sobre la obra permanentemente y con transparencia, pese a que esto no podría hacerse de manera legal.

"Yo incluso propuse que se estableciera en los considerandos que dieron lugar a tomar esta decisión de hacer el aeropuerto de Santa Lucía con el argumento de que se trata de un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué tomamos esta decisión? Porque hay un sabotaje legal evidente", puntualizó.

Luego de que el ministro en retiro negara el señalamiento y al ser cuestionado al respecto, AMLO señaló que era bueno saber que no participaba en dicha situación.

"Qué bien, ya lo aclaró, está muy bien. Yo lo quería saber, ya no existe el CISEN, pero como mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso. Qué bueno que no está involucrado", agregó.

Poco después de lo dicho por López Obrador, Cossío Díaz dijo en entrevista para Grupo Fórmula que probablemente le dieron una mala información al presidente.

“Yo lo que he estado haciendo es dar opiniones cuando me lo preguntan, en el sentido de si tal o cual cosa puede ser, es en un sentido académico, pero asesoría de ninguna manera”, abundó el exministro.