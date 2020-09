Exige oposición no más 'austericidio' y priorizar recursos ante la crisis

Al recibir el Paquete Económico para 2021, los partidos de oposición en la Cámara de Diputados advirtieron que serán rigurosos en su aprobación, porque no aceptarán más austericidio, la ausencia de propuestas audaces y que los recursos son insuficientes para atender las crisis que vive el país.

“Seremos rigurosos en el estudio del Paquete Económico; estamos urgidos de recursos para los estados y municipios, y no podemos permitir el austericidio y seguir con las quimeras de los proyectos faraónicos”, adelantó el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.

El líder priista, René Juárez, consideró que “los recursos en este presupuesto que será para el próximo año, son insuficientes. ¿Por qué?, porque nunca han alcanzado los recursos para atender todas las demandas. ¿Por qué?, porque ahora vivimos una situación inédita, tenemos que enfrentar una crisis terrible en términos de salud, en términos de economía, en materia de seguridad”.

“Me parece que lo que se tiene que hacer ahora es reasignar, asignar, priorizar los recursos exiguos, cortos, insuficientes, a las verdaderas prioridades que hoy demanda el país”, dijo.

En la ceremonia de entrega-recepción, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la recién electa priista Dulce María Sauri Riancho, afirmó que hoy más que nunca la aprobación del Paquete Económico “debe brindar estabilidad y certeza al pueblo de México”.

Por el PRD, Antonio Ortega Martínez, secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, reprochó “la ausencia de propuestas audaces e imaginativas en el Proyecto del Paquete Económico 2021 que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador entregó a los diputados”.

“Me parece que, sin cambios, sin nuevas prioridades ni propuestas, no habrá soluciones a la crisis. Me quedo con enormes dudas. Tengo la certeza de que tenemos un gobierno incierto, poco imaginativo y esperemos que las consecuencias económicas y los daños a las familias no sean tan graves como pareciera ser la improvisación y el silencio e inacción con los que esta administración actúa”, planteó el perredista.

En respuesta, el líder de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, sostuvo que se trata de una propuesta responsable, y que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “evitó la salida fácil del endeudamiento y con la aplicación de la política de austeridad republicana se ha logrado hacer una reorientación del gasto público para la inversión social”.

El ahora aspirante a la dirigencia de su partido destacó “el esfuerzo que ha hecho el gobierno de México para presentar una propuesta de presupuesto responsable y austero, fórmula que le permitirá al país salir adelante de los efectos adversos de la pandemia por COVID-19”.