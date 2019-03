Exige oposición no ceder a 'chantajes de la CNTE'

Ante el resolutivo interno de la Dirección Política Nacional de la CNTE de este sábado, de retomar sus manifestaciones frente al Palacio Legislativo el próximo jueves, y de “montarse” ahora nuevamente en la lucha de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD en la Cámara de Diputados exigieron a Morena no ceder a las “exigencias absurdas” ni a los “chantajes” de la Coordinadora.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, respondió a las recriminaciones de la oposición y argumentó que “es entendible el desconcierto de los profesores ante esta nueva reforma, ya que en el pasado hubo muchos agravios a su labor, lo que generó desconfianza”.

Sin embargo, llamó a la CNTE a no volver a tomar la Cámara y reiteró que se eliminarán las evaluaciones.

Insistió en que la nueva reforma busca “prohibir por completo las evaluaciones punitivas; cualquier evaluación que esté vinculada a la permanencia, queda proscrita”.

La priista Cynthia López, secretaria de la Comisión de Educación de la Cámara baja, argumentó que “la CNTE no representa a todos los maestros del país, no son ni el 10 por ciento del gremio magisterial, por lo que el gobierno federal y el grupo parlamentario de Morena no deben aceptar dar marchas atrás en los tres conceptos básicos de la reforma educativa: los mecanismos de ingreso, promoción y reconocimiento de docentes; la permanencia de la evaluación magisterial, y la autonomía del nuevo Centro de Revalorización Magisterial”.

En tanto, el jefe de la bancada del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, planteó este domingo que al presidente López Obrador “le llegó la hora y debe decidir si continúa siendo populista y acepta los chantajes de la CNTE, o permite que el Estado mexicano mantenga el control total del Sistema Educativo y no los grupos gremiales”.

Por su parte, el diputado del PRD Antonio Ortega anticipó que los sucesos de la semana pasada “asoman una primera gran fractura de la alianza de la CNTE con el partido en el gobierno, lo que puede trasladarnos a momentos de incertidumbre o riesgos en la paz y la estabilidad”.

A la Coordinadora, “lo que pida”, dice Noroña

La coordinación parlamentaria del PT en la Cámara de Diputados anunció que “apoya y apoyará” toda petición de los maestros de la CNTE.

El vicecoordinador, Gerardo Fernández Noroña, ofreció que “en todas las leyes secundarias, la coalición tiene toda la fuerza para sacarlas sin ningún problema, sin escatimar nada al magisterio”.

Es más –dijo– “yo creo que a los maestros que estaban afuera de la Cámara de Diputados se les hubiera dicho: “oigan, venimos a desayunar, los invitamos, vengan y escuchen lo que estamos planteando, no hay ningún problema y si hay que modificar cosas, las modificamos”.

Sobre la exigencia de la CNTE de desaparecer la evaluación obligatoria, sostuvo: “Las normales son públicas, los programas de las normales son realizadas por el Estado mexicano, por lo tanto, al acreditar la culminación de su carrera, pues no tiene sentido que les hagan otro examen de ingreso”.