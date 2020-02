Exgobernador de Colima, Mario Anguiano, se entregará a la Fiscalía estatal por no poder pagar multa de 515.1 mdp

El exgobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, informó este miércoles en una rueda de prensa que se entregará a la Fiscalía General del Estado de Colima debido a que no puede pagar la sanción por 515.1 millones de pesos que le impuso el Congreso de su Estado.

El exmandatario indicó que acepta la multa, tras reconocer que desvió recursos del erario público, aunque no quiso llamar el hecho como una ilegalidad sino “una incorrección”.

Afirmó que los recursos no fueron desviados para su beneficio, sino para el pago de gasto corriente; por tanto, al no haberlos sustraído él, no tiene bienes para pagar.

Hace unos días se hizo público que el Tribunal Colegiado le negó el amparo en contra de la sanción impuesta por el Congreso local, por lo que se le notificó al Gobierno del estado para que inicie el proceso administrativo para cobrarle los más de 500 millones de pesos.

Al respecto, Mario Anguiano dijo que sus propiedades no llegan ni a 2 millones de pesos, por lo que prefiere entregarse a la Fiscalía General del Estado y fijó como fecha este jueves 13 de febrero mediante una marcha a la que convoca a la población para que lo acompañe.

El ex mandatario estatal también aceptó que no existe una orden de aprehensión en su contra, pues la sanción del Legislativo no incluyó denuncia penal; pese a ello, descartó que la marcha y el acudir a la Fiscalía sea un “show mediático”.

“Es ir a dar la cara”, agregó.

El exgobernador priista se dijo víctima de una persecución política por parte del actual mandatario estatal, Ignacio Peralta Sánchez, y señaló que este también debe ser investigado.

Anguiano Moreno pidió que en el cobro de la sanción no se incluyan las propiedades de su familia, pues consideró sería excesivo, aunque también dio a conocer que las propiedades que adquirió ya no le pertenecen, tras su divorcio.

Finalmente, dijo que como forma de vida se dedica a asesorar actores políticos, entre ellos, la senadora por Morena, Gricelda Valencia de la Mora, y el dirigente del PVEM en Colima, Virgilio Mendoza Amezcua.