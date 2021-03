Exgobernador Andrés Granier se apunta para buscar una alcaldía en Tabasco

TABASCO. - El exgobernador Andrés Granier Melo, que estuvo en la cárcel acusado de peculado, hizo oficial su aspiración a la alcaldía del municipio de Centro y se anotó por esa candidatura ante el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De manera virtual, a través de la plataforma zoom, presentó su solicitud este domingo, y aseguró que quienes iniciaron procesos en su contra no lograron su cometido, pues al final resultó exonerado y ahora tiene la posibilidad de volver a competir en lo electoral.

"No pudieron destruirme" expresó al señalar a quien fue su sucesor, Arturo Núñez Jiménez con el principal autor de la serie de demandas que enfrentó. También apuntó hacia el exfiscal Fernando Valenzuela Pernas y el expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Priego Solís.

"Estoy aquí para sumar y multiplicar. No para restar, dividir y ofender. Podemos ser adversarios, pero no enemigos, en eso creo. Agradezco todo el apoyo, porque ese clamor popular me sacó de la cárcel", sostuvo.

El exmandatario fue detenido y encarcelado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México en junio de 2013, aunque debido a su grave estado de salud su defensa pidió su traslado al centro médico del Reclusorio Femenil Tepepan.

En 2019 estuvo en arraigo domiciliario hasta que su defensa logró liberarlo de todas las acusaciones en su contra, por lo que regresó a la entidad.

Ahora se enfrentará por la capital de Tabasco con otro exgobernador, Manuel Andrade Díaz, de origen priista, pero impulsado por el PRD.

Junto a Andrés Granier, también se registró su hijo, Fabián Granier Calles, por la diputación al distrito VI local. Este también pisó la cárcel en 2018 y en su momento enfrentó una denuncia por evasión fiscal equiparable, pero de igual manera logró la exoneración.

