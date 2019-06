Exfuncionario de Hacienda rechaza caída de inversión en Pemex por corrupción

El subsecretario de Hacienda durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, Fernando Galindo Favela, rechazó que el nivel de inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) decreciera “por supuestas operaciones ilícitas durante la pasada administración federal”.

El hoy presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad en la Cámara de Diputados afirmó que “ahí están las revisiones por parte de la Auditoría Superior de la Federación”.

En respuesta a las afirmaciones del abogado Javier Coello Trejo, defensor del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, afirmó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) vació las arcas de Pemex durante la administración del expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

Galindo Favela afirmó que la caída en la inversión de la empresa productiva del Estado, y los ajustes que tuvo que hacer la administración anterior en materia de gasto público, fueron porque se tenían menos recursos en materia petrolera, pero después se regularizó y crecieron los niveles de inversión.

“La reforma fiscal que se impulsó en la administración anterior permitió un poco compensar la caída de los ingresos petroleros”, insistió el diputado priista.

Respecto a lo expresado por el abogado Coello Trejo de que se debe llamar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto, así como al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, por su supuesta responsabilidad en presuntas operaciones ilícitas en Pemex, el legislador Galindo Favela dijo que “se tiene que respetar el derecho de la presunción de inocencia de todos”.

Precisó que se debe tener un juicio acorde a la Constitución. “Esperemos que las instancias correspondientes determinen quién tiene que ir a ser testigo en estos casos”, precisó.

Al ser consultado sobre los ajustes presupuestales que se han realizado en diversas instituciones durante el actual Gobierno federal, Galindo Favela señaló que “es fundamental que las plazas que se estén recortando no afecten la calidad de los servicios” y subrayó que no se debe confundir “la austeridad con no gastar”.

“Estaremos muy atentos a que no se afecten esos servicios que presta el gobierno, pero, sobre todo, que se respeten los derechos laborales de los funcionarios que se están despidiendo”, resaltó.