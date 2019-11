Exfiscal de Veracruz, señalado por desaparición forzada, seguirá su proceso en libertad

El exfiscal de Veracruz, Luis Ángel "N", continuará en libertad el proceso en el que se le acusa por el delito de desaparición forzada, luego de que el juez Décimo Quinto de Distrtito, Samuel René Cruz Torres, resolvió esta tarde en una audiencia de apenas 30 minutos, modificar la medida cautelar de arraigo domiciliario, impuesta por la Juez Mónica Segovia Jácome.

Cruz Torres señaló que la autoridad correspondiente incurrió en un defecto de inclumplimiento de la ejecutoría de amparo y la resolución de inconformidad que interpretó a dicho fallo.

Las nuevas medidas cautelares fueron no dejar el distrito de Xalapa, además de acudir todos los lunes a firmar el libro de actas.

El exfiscal indicó que tuvieron que llegar a esta última instancia para lograr este resultado y aseguró que no dejará de luchar porque "aquí hay responsables y se les debe aplicar la ley. (...) Nos tardamos quince meses en lograr esto (su libertad), peleando como abogado. No hay acuerdo absolutamente con nadie. Mi respeto a las autoridades actuales, no tengo ni siquiera el gusto de conocerlos".

Luis Ángel "N" fue detenido el 18 de junio de 2018 acusado por Jorge Winckler, quien en ese momento se encontraba al frente de la Fiscalía de Veracruz, por su presunta participación directa en la desaparición forzada de al menos 13 personas que más tarde fueron halladas en la barranca La Aurora, cerca de la academia de policía.