Evo Morales, el mejor presidente de AL en los últimos años; como Juárez, su error fue el apego al poder: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el mejor presidente de América Latina en los últimos tiempos ha sido Evo Morales, pero que, al igual que Benito Juárez, tuvo un error.

"El mejor presidente de una República latinoamericana en los últimos años, en los últimos tiempos, sin duda Evo Morales. Esto no es un asunto ideológico, esto es un juicio práctico. Es cosa de ver lo que hizo. El crecimiento económico de Bolivia, la forma en cómo sacó al pueblo de la pobreza, millones de indígenas que mejoraron, hizo valer la independencia, la dignidad de su pueblo, pero lo mismo (que Benito Juárez), si acaso su error fue no retirarse a tiempo", comentó López Obrador en la última parte del documental realizado por Epigmenio Ibarra, la cual fue presentada la noche de este viernes.

El expresidente Evo Morales, luego de renunciar a su cargo, recibió asilo político en México el pasado 12 de noviembre de 2019. Este asilo duró un mes, hasta el 12 de diciembre.

En esos momentos, López Obrador apuntó que fue él quien decidió ofrecer el asilo político a Morales.

Evo Morales renunció con la intención de facilitar la pacificación de su país, que vive una convulsión social, poco después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) pidiera nuevas elecciones por irregularidades en los comicios presidenciales del 20 de octubre de 2019.

Sobre Benito Juárez, volvió a destacar que lo considera el mejor presidente de México; sin embargo, resaltó una acotación antes de dar la declaración acerca de Evo Morales.

"Como Juárez no hay dos. Fue tan importante Juárez que el papá de Mussolini le puso Benito a Mussolini por Juárez. Grande, grande, grande. El mejor presidente de México. Si acaso, un cuestionamiento acotado entendiendo las circunstancias, es que tenía demasiado apego al poder y eso no es bueno porque no hay que sentirse insustituible", declaró el mandatario nacional.