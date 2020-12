¿No que muy primer mundo? Festival en Tulum deja docenas de contagiados... ¡en Nueva York!

Una empresa privada de pruebas de COVID-19 dice que alrededor del 70 por ciento de sus resultados positivos por el virus en la ciudad de Nueva York, durante un período de una semana, fueron de personas que habían asistido o habían estado en contacto cercano con alguien en un evento estilo Burning Man en México, según el Daily Mail.

Según el medio inglés, el festival Art With Me en Tulum, que se llevó a cabo durante cuatro días del 11 al 15 de noviembre, ahora se ha descrito como un evento que transmitió el coronavirus a gran escala, después de que decenas de pruebas positivas de COVID-19 se vincularon al evento.

Eleonora Walczak, fundadora de la empresa privada de pruebas Checkmate Health Strategies, aseguró al Daily Mail que realizó 179 pruebas en los siete días posteriores al evento.

Ella dijo que entre el 60 y el 70 por ciento de las pruebas positivas fueron de quienes asistieron al evento de Tulum o de personas que se habían visto expuestas a alguien que lo hizo.

"Yo diría que fue un evento super difusor (del virus)“, expuso.

Las fotos y videos publicados en línea muestran a decenas de personas sin máscaras que asisten a fiestas vinculadas al festival frente a la playa en Tulum que contó con pistas de baile y DJ.

El festival publicó varias fotos en su propio Instagram de grupos que participaban en lo que parecían ser sesiones de meditación y yoga. En esas imágenes, se podía ver a un puñado de personas con máscaras.

El festival, que se anuncia a sí mismo como un evento artístico y musical "inmersivo", ha sido comparado con Burning Man.

Aún no está claro exactamente cuántas personas en total asistieron al evento, pero algunas de las fiestas vinculadas al festival tuvieron alrededor de 150 asistentes.

Los organizadores de Art with Me no han respondido a una solicitud de comentarios.

Walczak dijo que sabía de personas en Miami y Los Ángeles que también dieron positivo después de asistir al evento de Tulum.

"Entiendo que la socialización tiene un componente psicológico, pero si tienen el dinero para ir a estos eventos, tienen el dinero para hacerse la prueba", manifestó.

“Estoy agradecido con las personas que se hicieron la prueba. Si no fuera por la gente que se proyecta, nunca me habría dado cuenta”, continuó.

El festival tenía una serie de políticas enumeradas en su sitio web relacionadas con COVID-19 antes del evento, incluido que los asistentes tendrían que usar una máscara en todo momento a menos que comieran.

Te puede interesar:

Biden promete 100 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 para sus primeros 100 días