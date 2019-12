‘Evangelizan’ a 7 mil jóvenes con Cartilla Moral

Desde marzo de este año, integrantes de la comunidad cristiana evangélica han predicado la denominada Cartilla Moral a siete mil jóvenes pertenecientes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, afirmó Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice).

La cartilla moral, que fue retomada por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que es una obra original de Alfonso Reyes, se ha predicado en talleres de una hora a la semana en sus centros de trabajo, agregó Farela.

En entrevista con El Financiero, Farela explicó que se trata de cursos “de principios y valores, emanados de la cartilla moral”, que son impartidos por los llamados servidores de la nación, quienes a su vez forman parte de la comunidad religiosa.

Al respecto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) descartó que se tengan identificadas a organizaciones religiosas dentro del padrón de tutores del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y aclaró que tampoco se identifican “planes de capacitación que tengan contenido religioso o de adoctrinamiento”.

La dependencia abundó que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es “público y laico”, donde se respetan todas las creencias y religiones, pues son los jóvenes quienes libremente eligen en qué centro de trabajo capacitarse y el plan de capacitación a realizar.

“El Centro de Trabajo que incumpla cualquiera de las obligaciones señaladas en los lineamientos será suspendido y no podrá continuar registrando ofertas de capacitación hasta la conclusión de las investigaciones correspondientes”, advirtió la dependencia federal.

De acuerdo con el artículo 130 de la Constitución, los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de algún candidato, partido o asociación política.

Sin embargo, Farela puntualizó que “no se trata de un programa de evangelización”, pues lo que se busca es “enseñar principios y valores con la cartilla moral”, que a su vez “tiene valores universales que también se encuentran en el evangelio”.

En este sentido, detalló que dentro de la comunidad evangélica cristiana hay muchos empresarios, quienes están adoptando a los becarios, mientras que Confraternice lo que busca, dijo, es vincular a los jóvenes que no estudian ni trabajan con los tutores.

“De qué sirve que tuvieran el bienestar material si no tienen un principio que es el amor al prójimo, no sirve de nada, es ahí donde Andrés Manuel está haciendo énfasis para erradicar la violencia de México, por eso él dice ‘abrazos, no balazos’”, añadió.

El titular del Ejecutivo federal ha tenido al menos dos reuniones con integrantes de esta organización: la primera fue el 21 de febrero y una más el 13 de marzo, cuando se les entregó la Cartilla Moral para su distribución.

“En esas reuniones se nos invitó para colaborar en diferentes programas sociales y uno de esos es Jóvenes Construyendo el Futuro y otro es la distribución de la Cartilla Moral”, apuntó el líder de esta asociación civil, que cuenta con una presencia en al menos 10 entidades del país, según su sitio web.

Finalmente, se refirió a López Obrador como “un presidente muy espiritual, no religioso”, quien “gobierna con principios cristianos”.

“Necesitamos tener una vida moral apegada a los principios y valores universales, yo creo que México está siendo transformado con estos principios y valores”, acotó.