EU no es el culpable de la amenaza del crimen organizado: Christopher Landau

El embajador estadounidense en México, Christopher Landau, aclaró que la "muy fuerte amenaza del crimen organizado es un reto compartido y no lo podrán resolver unos sin los otros".

En reunión con legisladores del Grupo de Amistad México-Estados Unidos de la Cámara de Diputados, el diplomático reveló que después de los operativos de la DEA, con los que se lograron detener a cerca de 600 personas en su país, recibió diversos comentarios en México, en el sentido de que "nosotros somos los culpables" de la existencia del crimen organizado, por el alto consumo de drogas.

"Somos parte del problema, pero no podemos culparnos entre nosotros. Me cae muy mal los comentarios de que nosotros tenemos la culpa; echarnos la culpa unos a otros no nos va a llevar a ningún lado, hay que salir de este paradigma, si no nos hundimos los dos países", se quejó.

Sobre la problemática de la migración, el embajador aclaró que “a ambos países no nos conviene tener fronteras completamente abiertas, ahora lo vemos con el virus y ojalá en eso podamos encontrar y colaborar de forma muy estrecha”.

“Yo espero que podamos cooperar francamente, la gente que trata de incentivar esta migración me parece muy cruel, porque es muy peligroso este viaje; hay grupos del contrabando de personas, de trata de personas, es algo muy serio estas condiciones de la gente y yo veo a esta gente como víctimas, realmente; están buscando una vida mejor, como lo ha hecho mucha gente a través de los años, incluidos mis padres, yo soy hijo de inmigrantes a Estados Unidos, pero es una migración legal y ordenada”, dijo.

“Yo sé que el tema de la migración es muy emotivo, pero les pido que lo puedan ver con una nueva perspectiva, sobre todo que se haya cambiado y que no es el mismo fenómeno de hace 20-30 años, donde era solamente una cuestión de mexicanos.

“Ahora es el mundo entero, en la frontera se ve a gente de Rusia, se ve a gente de Bangladesh, de Camerún, de Cuba, de Venezuela, esto es algo muy nuevo y realmente tiene que haber una conciencia aquí en México de que debe haber una nueva actitud hacia el control de las fronteras de una nación soberana como lo es México y como lo es Estados Unidos”, recalcó.