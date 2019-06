Estudiantes se manifiestan frente a la SEP y exigen pago de becas

Cerca de 15 mil agremiados a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FENERRR) se manifestaron este jueves frente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para exigir el pago de las becas 'Benito Juárez', 'Jóvenes Escribiendo el Futuro' y 'Jóvenes Construyendo el Futuro'.

Desde las 10:00 horas contingentes de la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Hidalgo y Morelos, así como pequeñas representaciones de entidades como Baja California y Yucatán arribaron a la plaza de Santo Domingo en el Centro Histórico, frente a la SEP para exigir atención a sus demandas.

Adán Márquez Vicente, uno de los líderes de la FENERRR, explicó en entrevista que buscan que los 75 mil agremiados a su organización reciban los apoyos económicos, debido a que a 18 mil se le entregó una beca bimestral de mil 600 pesos pero solo de enero-febrero.

Con esas demandas, una comisión de los manifestantes fue atendida por funcionarios de la SEP, quienes se comprometieron a establecer una mesa de diálogo.

"Lo que nos propusieron fue una reunión el día miércoles a las doce del día, en donde van a reunir a todas las partes; es decir, van a citar a la coordinadora de las becas 'Benito Juárez', también a algunos funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, también de la Secretaría de Educación Superior y a los de Gobernación para establecer una mesa de diálogo", dijo.

Detalló que les comentaron que la beca no es retroactiva, por lo que quienes recibieron un primer pago no tendrán el recurso de los meses que siguieron, sino que se realizará un análisis para integrar a los estudiantes y no estudiantes a los programas de apoyo.

Según el líder estudiantil, la mayoría de los 75 mil agremiados tenía beca de manutención en sus escuelas, así como del programa Prospera,por lo que esperan que sean incluidos en los padrones de apoyo del actual Gobierno federal, así como a los cuatro mil 200 jóvenes que ni estudian ni trabajan que se acercaron a la federación para conseguir la beca.