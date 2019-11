Estrategia de seguridad funcionará solo con la coordinación de estados y municipios: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó este martes que la estrategia de seguridad en el país no va a funcionar si no se tiene una coordinación con los estados, pero sobre todo con los municipios, y reconoció que en ese aspecto se tiene que trabajar más.

"La estrategia tiene que funcionar, siempre y cuando tengamos una estrategia a nivel ya no estatal, sino municipal. Si nosotros no tenemos la estrategia a nivel municipal, si no tenemos una corresponsabilidad con las autoridades municipales y estatales", la estrategia no funcionará, indicó.

Entrevistada luego de inaugurar el Bazar Navideño de Centros Penitenciarios, en la explanada del Conjunto Bucareli, Sánchez Cordero agregó que el balance en las acciones de Gobierno al momento “es muy favorable” pero “en el tema de seguridad tenemos que trabajar más a nivel municipal”.

La titular de Segob abordó también el tema del activista Javier Sicilia, y dijo que él puede solicitar el día que guste una audiencia con ella o con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

"En relación con el señor Javier Sicilia, el día que él guste solicitar una audiencia conmigo, yo encantada de recibirlo, y también con Alejandro Encinas", señaló.

Antes, en el marco de la inauguración del Bazar Navideño, Sánchez Cordero destacó que se debe trabajar para que los centros penitenciarios federales y estatales sean verdaderos espacios de reinserción social y las personas privadas de su libertad puedan tener otra oportunidad de vida al terminar su condena.

"Que no estén estigmatizadas y tengan la oportunidad de reincorporarse a un trabajo, que tengan una segunda oportunidad para vivir una vida plena", expresó.

La funcionaria subrayó que existen grandes talentos a los que se les debe dar la oportunidad para que se califiquen en algún oficio, como algunos que estudian derecho para representarse legalmente.

La responsable de la política interior del país destacó que una de las grandes prioridades en el país es el fortalecimiento del sistema de impartición de justicia y para ello se creó la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia.

Asimismo, reiteró su postura para que exista una verdadera autonomía e independencia de los juzgadores, una carrera judicial, un presupuesto autónomo y suficiente, así como la inamovilidad de los jueces.

“Si estas cuatro grandes garantías institucionales las podemos llevar a la Constitución, podríamos tener un sistema de impartición de justicia más sólido. El que realmente me preocupa es el sistema de procuración de justicia, porque no hay una estabilidad en el empleo de los fiscales ni de toda la carrera ministerial que se puede tener”, enfatizó.